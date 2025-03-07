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Минчанин уронил пакет с мукой в супермаркете: нужно ли платить за товар?

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  • 7.03.2025, 10:29
  • 3,502
Минчанин уронил пакет с мукой в супермаркете: нужно ли платить за товар?

В МАРТ дали ответ, который не понравится многим белорусам.

В столичном супермаркете покупатель нечаянно уронил пакет пшеничной муки — упаковка порвалась, содержимое оказалось на полу. От мужчины потребовали возместить стоимость товара. Законно ли это, госагентству «Минск-Новости» разъяснили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли.

Начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой МАРТ Инна Гаврильчик отметила, что магазин в данном случае прав.

— Это справедливо и законно: до момента приобретения товар является собственностью магазина. Покупатель, уронив пакет, повредил имущество. Поэтому с человека взымается стоимость этого товара.

Но есть нюанс — если товар был изначально поврежден, то прав покупатель. Например, он взял пакет с полки, а в нем была дырка, и оттуда начала высыпаться мука. В таком случае покупатель не должен ничего возмещать.

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