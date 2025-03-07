Макрон пристыдил Трампа по вопросам военной помощи в рамках НАТО 4 7.03.2025, 10:34

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Эмманюэль Макрон

Президент Франции напомнил главе Белого дома об Афганистане.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что европейцы готовы помочь США, если у той будут проблемы.

Об этом сообщает BFMTV.

Ранее Трамп заявил, что не хочет защищать союзников по НАТО в Европе, «если они не будут платить».

«Моя самая большая проблема с НАТО... заключается в том, что если бы США имели проблему и позвали Францию или другие страны, которые я не буду называть, и сказали, что у нас проблема, думаете, они бы пришли на помощь, так как должны? Я в этом не уверен», - сказал лидер США.

Эмманюэль Макрон ответил на это, что Франция является «лояльным и преданным союзником». Она относится к США с уважением и рассчитывает на такое же отношение со стороны Штатов.

«Мы всегда стояли друг за друга. Европейцы были с вами в Афганистане», - добавил французский лидер.

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