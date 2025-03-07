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В Минске запретили движение трамваев от улицы Красной до станции «Озеро»

  • 7.03.2025, 10:37
В Минске запретили движение трамваев от улицы Красной до станции «Озеро»

На полтора месяца.

В Минске запретили движение трамваев от улицы Красной до диспетчерской станции «Озеро». Это связано с «угрозой безопасности дорожного движения», сообщается в постановлении Мингорисполкома от 27 февраля, опубликованного 7 марта.

Временное запрещение движения трамваев от улицы Красная до диспетчерской станции «Озеро» вводится с 0.30 15 марта до 5.00 1 мая.

Сделано это «в связи с угрозой безопасности дорожного движения, в том числе жизни и (или) здоровью граждан».

Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Как сообщали в корпоративном издании «Минсктранса», трамваи не смогут проезжать к ДС «Озеро» из-за того, что «на март — апрель запланирован большой объем работ, включая перекладку инженерных сетей». Делается это в связи со строительством новой линии метро.

Речь идет о приостановке движения трамваев № 3, № 4 и № 5, сами же работы будут вестись на проспекте Машерова, а также на улицах Сторожевской и Даумана.

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