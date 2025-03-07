В Минске запретили движение трамваев от улицы Красной до станции «Озеро»
- 7.03.2025, 10:37
На полтора месяца.
В Минске запретили движение трамваев от улицы Красной до диспетчерской станции «Озеро». Это связано с «угрозой безопасности дорожного движения», сообщается в постановлении Мингорисполкома от 27 февраля, опубликованного 7 марта.
Временное запрещение движения трамваев от улицы Красная до диспетчерской станции «Озеро» вводится с 0.30 15 марта до 5.00 1 мая.
Сделано это «в связи с угрозой безопасности дорожного движения, в том числе жизни и (или) здоровью граждан».
Решение вступает в силу после его официального опубликования.
Как сообщали в корпоративном издании «Минсктранса», трамваи не смогут проезжать к ДС «Озеро» из-за того, что «на март — апрель запланирован большой объем работ, включая перекладку инженерных сетей». Делается это в связи со строительством новой линии метро.
Речь идет о приостановке движения трамваев № 3, № 4 и № 5, сами же работы будут вестись на проспекте Машерова, а также на улицах Сторожевской и Даумана.