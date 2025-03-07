Папа Римский впервые за три недели госпитализации обратился к верующим 2 7.03.2025, 10:54

Понтифик говорил с паломниками уставшим и прерывистым голосом.

Папа Римский Франциск впервые за время госпитализации обратился к паломникам, которые ежедневно собираются на площади Святого Петра в Ватикане. В аудиосообщении из больницы он поблагодарил их за молитвы, сообщает Vatican News.

Папа обратился к паломникам уставшим и прерывистым голосом, говорится в сообщении.

«От всего сердца благодарю вас за молитвы, которые вы возносите за мое здоровье с площади, я сопровождаю вас отсюда. Пусть Господь вас благословит, а Богородица вас хранит. Спасибо», — сказал Франциск в первом обращении за три недели.

Папа Римский Франциск из больницы призвал мирян молиться за «измученную войной» Украину

Начиная с 24 февраля, каждый вечер в 21:00 по местному времени на площади Святого Петра звучит молитва за здоровье Папы Римского. На нее собираются кардиналы, проживающие в Риме, а также руководители и работники ватиканских институтов и Римской диецезии. Также присутствуют паломники.

После аудиосообщения Папы ежедневную молитву за здоровье Святейшего Отца Франциска провел кардинал Анхель Фернандес Артиме, пропрефект Дикастерии по делам институтов богопосвященной жизни и обществ апостольской жизни.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com