«Ночью из моего окна были видны большие туристические лайнеры» 7.03.2025, 11:03

Белорус переехал в Черногорию к морю — и вот что думает три года спустя.

Сергей (имя изменено) живет в Черногории уже почти три года. Говорит, когда встал вопрос о релокации, решил: раз уж переезжать — то лучше к морю. Портал devby поговорил с ним о жизни в этой стране и работе в местном офисе EPAM.

«Ну, зачем ехать в серую в Литву или в Польшу — давай тогда уже туда, где море и солнце»

— Мы переехали в Черногорию в 2022 году. Все помнят то время: IT-проекты стали уходить из Беларуси — мы с коллегами переживали, а будет ли у нас вообще работа.

Наши менеджеры «наседали»: ребята, либо вы релоцируетесь с проектом, либо остаетесь — но тогда ваше будущее здесь под вопросом. И настойчиво предлагали сделать выбор в пользу переезда.

Я работал на американском проекте в EPAM. Заказчик не хотел работать с Беларусью. На Казахстан, Грузию и Узбекистан тоже почему-то не соглашался — компания предлагала. В итоге нам сказали, что можно выбирать из Литвы, Польши, Черногории или Болгарии, кажется, в какой-то момент предлагали Испанию.

Мы с женой подумали: ну, зачем ехать в серую в Литву или в Польшу — давай тогда уже туда, где море и солнце. Про Черногорию мы почти ничего не знали — стали смотреть видеоблоги путешественников: вроде ничего, красиво!

Еще нам нравилась Испания — тоже и море, и солнце. Но мы прикинули: на тот момент я был еще мидлом и единственным нашим кормильцем — жене пришлось оставить работу в связи с переездом. Я бы не потянул жизнь в Испании.

Кстати, интересно, что EPAM не перевозил в Черногорию джунов — на релокацию сюда могли претендовать только мидлы и выше.

«Цены на квартиры в Facebook — 600 евро за однушку, пролистываешь выше — было 300»

История о том, как собирались, у нас стандартная. Самое сложное, мне кажется, — было получить справку о несудимости, потому что Черногория требует апостиля. Я неделю стоял в огромной очереди у МИД, каждое утро приходил отмечаться, иногда дежурил ночью — в общем на 100% прочувствовал на себе все это.

Остальные документы собрать было проще. И да, Черногория — безвизовая страна, ты прилетаешь сюда как турист — и уже на месте в полиции оформляешь ВНЖ.

На место мы прибыли в мае. Сначала прилетел я, потом жена.

Мигранты обрушили рынок арендного жилья в Черногории. Мы с женой смотрели цены на квартиры в группе в Facebook — 600 евро за однокомнатную квартиру, но пролистываешь чуть выше — пару месяцев назад было 300. Цены поднялись в два раза! Однушечка с дешевой мебелью в Будве могла сдаваться под 1000 евро.

И сдавалось на тот момент все! Чтобы получить ВНЖ в Черногории, нужно принести договор аренды — релоканты хватали, что придется, сметали даже сырые «халупы», в которых жить невозможно (вернее можно, но только в сезон, а зимой оказывалось, что по окнам текут ручьи).

Нашу первую квартиру нашла жена — у нее просто талант к этому. Пока я летел в Турцию, она обнаружила на Facebook два отличных варианта, списалась с хозяевами — и по телефону договорилась о просмотре.

Еще в Минске я забронировал на три дня комнату в дешевеньком отеле. Но провел там всего одну ночь. К вечеру следующего дня я уже перебрался в наше постоянное жилье.

«Компания не бросила нас на произвол»

Компания не бросила нас на произвол — выплатила подъемные, компенсировала билеты. В сумме получилось что-то около 1000 долларов, я уже точно не вспомню.

Плюс когда я приехал, все мои документы уже были переведены (я заранее прислал сканы) и готовы к подаче на ВНЖ — оставалось только забрать их из офиса и сходить в полицию, чтобы податься. Я очень за это благодарен компании.

Ожидание ВНЖ заняло примерно месяц: я подался в середине мая, а документ получил в конце июня. И то это с задержками, потому что было очень много кандидатов. Вот сейчас, когда волна мигрантов, очевидно, спала — ждать ВНЖ нужно до месяца.

«Специалист явился через неделю. Здесь это нормально: ну, задержался немного!»

Самое сложное, наверное, к чему пришлось привыкнуть, — это к местному менталитету. Тут в Черногории есть слово: «полако» — оно означает «не спеши». Они живут размеренной жизнью, вообще никуда не торопятся.

Я подключал интернет, позвонил в среду. Мне сказали: «В пятницу придет человек и все сделает». Но, конечно же, в пятницу никто не пришел. Специалист явился в другую пятницу — через неделю. И здесь это нормально: ну, задержались немного, что ты вообще переживаешь — пришли же и все подключили.

Белорусу такого не понять, потому что задержка на неделю для него весьма критична. А для черногорца это не проблема — и здесь тебя не поймут, если вдруг начнешь возмущаться: «Полако, полако!»

«Когда стал сеньором, мы более-менее вернулись к уровню жизни, который у нас был на родине»

Первое мое впечатление о Черногории — вау: это очень красиво! До моря было всего ничего — минуты три идти. А ночью из моего окна были видны большие туристические лайнеры — тоже восторг! Теперь я всем советую: если нужно переезжать, то хотя бы год стоит пожить у моря. Я просыпался утром — и бежал на пляж купаться.

Здесь другая природа — ты живешь среди гор, это классно!

В первый год мы поселились в Херцег-Нови, рядом был крутой жилой комплекс, называется Portonovi — очень инстаграмное место.

Нам очень пришлась по вкусу черногорская кухня. Они мясоеды, и мясо готовят волшебно. Когда я только приехал в Черногорию, водитель, который вез меня из аэропорта, объяснил, что рыба тут довольно редко встречается в продаже, так как ее «надо поймать, а коровка и свинка сами пасутся».

Люди здесь очень открытые, доброжелательные — стараются вникнуть в твою ситуацию, если ты не понимаешь язык, помочь.

Цены: кажется, все, что в Беларуси стоило рубль, в Черногории стоило евро. Так как Херцег-Нови — туристическая зона, то там все цены были чуть выше, чем в той же Подгорице.

Средний чек за один поход в магазин у нас выходил 50 евро. Да, каких-то привычных продуктов не было, но к этому можно привыкнуть — заменяли чем-то еще.

Первый год мы точно потеряли в деньгах, и не очень много себе могли позволить. Раз в неделю могли выйти посидеть где-то в кафе. Наша машина осталась в Беларуси — а в Черногории без машины очень тяжело. Общественный транспорт здесь не самый лучший — тысячу раз подумаешь, стоит ли ехать на автобусе по жаре в +37. Так что мы потеряли в мобильности.

Год спустя, когда я прошел ассессмент и стал сеньором, мы более-менее вернулись к тому уровню жизни, который был у нас на родине. То есть сеньор в Черногории живет как мидл в Беларуси.

«За аренду отдаем 580 евро — с момента нашего приезда цены немного снизились»

Сейчас мы переехали в Подгорицу, потому что жена нашла здесь работу. Плюс еще одна зарплата — это большое подспорье для нас, даже на сеньорскую зарплату семье существовать непросто.

Мы снимаем евродвушку 45 м² в новом доме. У нас есть свое парковочное место в подземном гараже — я привез машину из Беларуси.

За аренду квартиры отдаем 580 евро — с момента нашего приезда цены немного снизились, особенно на длительную аренду. Сегодня как раз ходил оплачивать коммуналку: 50 евро — это электричество, вода, вывоз мусора и содержание подъезда. Интернет оплачивается отдельно, у меня выходит 30 евро за 1 Гбит.

Кстати, по развитию технологий Черногория — это Беларусь 15 лет назад. Здесь, к примеру, нет ничего похожего на Uber и «Яндекс Go». Хочешь вызвать такси — нужно скинуть в Viber геолокацию, и приедет машина. Коммуналку оплатить требуется — не-е-е, не в банковском приложении — на почту, будь добр, иди.

Телефон можно оплатить в приложении от мобильного оператора, а вот в банковском приложении такой функции нет. Приложения банков тут довольно минималистичны по своему функционалу: посмотреть баланс счета и сделать платежи на другой счет.

Чтобы скинуть кому-то деньги, нужен не номер карточки этого человека (или номер телефона) — а именно номер счета. И деньги приходят не через пять секунд, как в Беларуси, а спустя пару часов или вообще на следующий день (а в выходной придется ждать понедельника).

«Один раз ставил пломбу, она обошлась в 65 евро. И ее полностью покрыла страховка»

Я несколько раз обращался к врачам здесь. Один раз застудил ухо — сходил в местную поликлинику, врач посмотрел, прописал антибиотики и капли. Ухо прошло. Платить не пришлось — деньги за консультацию списались по страховке, которую предоставляет EPAM.

На услуги стоматолога в моей страховке отведена не очень большая сумма, но, кажется, что на пломб пять в год где-то хватит. Я один раз ставил пломбу, она обошлась в 65 евро. И ее полностью покрыла страховка.

Стоит сказать, что в Черногории очень много русскоязычных врачей, поэтому найти хорошего специалиста — по крайней мере стоматолога — в Подгорице точно не проблема. Однако от коллег я не раз слышал, что не найдя нужного им узкого врача, они летали в Беларусь.

«Здесь очень большое русскоязычное комьюнити, в каждом городе свой телеграм-чат»

Мы с женой не очень общительные, поэтому нам не сильно нужна компания или тусовка. Я знаю, что здесь есть IT-сообщество: коллеги из EPAM собираются — общаются. В Подгорице постоянно проходят разные квизы и вечеринки, ребята ходят в театр.

Недавно в Черногории проходила перепись населения, оказалось, здесь живет порядка 100 тысяч иностранцев. Большинство — турки, на втором месте — россияне. Здесь очень большое русскоязычное комьюнити, в каждом городе свой телеграм-чат, в котором можно найти компанию по интересам.

Путешествуем ли мы — да, конечно! Ездили в соседние страны — в Албанию и Сербию, проехали все побережье в Черногории. А Новый год встречали в отеле на побережье в Ульцине. Этим летом планируем побывать еще на севере страны.

«Ты думаешь: 600 евро на дороге не валяются, а с другой стороны — три года жизни здесь потеряю»

Рост зарплат у нас в черногорском офисе заморожен — в итоге я получаю ниже рынка по Восточной Европе.

Но когда возникает мысль сменить работодателя, тут же за ней другая — что придется ведь тогда менять ВНЖ, так как он привязан к месту работы. И, возможно, из-за этого поставят день перерыва [в пребывании на базе временного ВНЖ]. По законодательству Черногории, у того, кто претендует на ПМЖ, должно быть пять жизни лет в стране [по ВНЖ] непрерывно.

Зачем мне ПМЖ в Черногории? Ну, смотрите!

ПМЖ — это пенсия в будущем, без него и претендовать нечего.

И шенгенские визы без ограничения в год, потому что сейчас мне дают визу ровно на тот срок, до которого действует мой ВНЖ — а его нужно продлевать ежегодно.

Мы не выясняли еще, но от кого-то я слышал, что и кредит на приобретение жилья в Черногории тоже могут дать только на срок действия ВНЖ, то есть максимум на год.

Не думаю ли я о релокации в другую страну. Да — и такая мысль иной раз посещает голову. Но моих коллег переводят в основном в Польшу — а мы не хотим в Польшу.

Мы были в Белграде — нам там очень понравилось. Может быть, в Сербию мы еще и согласились бы переехать. Или как вариант — в Испанию или Португалию. Но все упирается в проект — его надо еще найти.

Да, уровень зарплат нас не радует. Наши менеджеры говорят, что, может быть, весной что-то изменится. Все ждут, все надеются.

Рекрутеры мне пишут в LinkedIn, предлагают +600 евро в месяц к моей зарплате. И ты думаешь: 600 евро на дороге не валяются, а с другой стороны — пробел в ВНЖ, почти три года жизни здесь потеряю. И оно мне надо за такие деньги?

«Ты все оставил в Беларуси, переехал, а проект-то оказывается, может тебя сократить»

В Черногории два офиса ЕПАМ: один — в Подгорице, другой — в Херцег-Нови. Сначала у нас было больше русскоязычных сотрудников, а сейчас уже наняли в том числе черногорцев.

Некоторые коллеги уже уехали из Черногории: разочаровались, не понравилось. Знаю тех, кто вернулся в Беларусь, и тех, кто выбрал Сербию и Польшу.

Первый год работать здесь было очень тревожно, потому что нас звали в мае — июне, а в сентябре уже начались первые сокращения на проекте. И получается: ты все оставил в Беларуси, переехал, а проект-то, оказывается, может тебя сократить. Это было шоком для нас.

Наш проект сокращал людей, сокращал — и полностью закрылся ровно через год. Я сел на бенч, и это было такое себе. Будем честны: одно дело — угодить на бенч в Беларуси, где у тебя свое жилье, и другое — в чужой стране.

Когда мы приехали сюда, всю свою подушку безопасности отдали, чтобы заплатить за аренду квартиры: хозяин попросил оплатить сразу за весь год. Представьте, каково при таких условиях вдруг остаться без работы.

Но мне, можно сказать, повезло: спустя два месяца для меня нашелся другой проект. Он мне нравится, и что важно — я нравлюсь заказчику.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com