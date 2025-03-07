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Politico: Трамп ограничил полномочия Маска

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  • 7.03.2025, 11:06
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Politico: Трамп ограничил полномочия Маска

Миллиардер признал, что «допустил некоторые ошибки».

Во время встречи с Кабинетом министров президент США Дональд Трамп заявил, что миллиардер Илон Маск имеет право лишь давать рекомендации департаментам, а не принимать кадровые решения.

Об этом сообщает Politico.

Как пишет Politico, встреча состоялась после серии массовых увольнений и угроз в адрес госслужащих со стороны Маска, который возглавляет Департамент правительственной эффективности (DOGE). Действия департамента столкнулись с сопротивлением в суде, а также критикой со стороны законодателей-демократов и некоторых республиканцев.

«Послание президента является первым значительным шагом, направленным на сужение полномочий Маска. Согласно новым указаниям Трампа, DOGE и его сотрудники должны играть консультативную роль, но окончательные решения по персоналу, политике и темпам реализации должны принимать секретари Кабинета министров», - отмечает издание.

Маск в свою очередь, также присоединился к встрече и выразил согласие с Трампом. В частности признал, что DOGE «допустил некоторые ошибки».

Президент США отметил, что желает сохранить хороших людей в правительстве и не увольнять их массово.

«Но за последние недели его администрация уволила десятки тысяч федеральных служащих в многочисленных ведомствах в рамках серии общих увольнений. Федеральный судья и председатель федерального совета по вопросам государственной службы пришли к выводу, что эти увольнения не были связаны с проблемами в работе - и, возможно, нарушали законы о государственной службе», - объясняет Politico.

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