Политолог: Путин не cможет остановить войну 1 7.03.2025, 11:12

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Глава Кремля будет затягивать конфликт.

США после спора президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского остановили военную помощь Украине. Как украинцы отнеслись к этому событию? Какие настроения в Вооруженных силах Украины? Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским политологом Владимиром Цыбулько:

— В войсках сейчас достаточно осторожная оценка ситуации, самое главное — это, конечно, средства ПВО и ракеты к системам Patriot. У Украины нет особо средств, чтобы парировать удары баллистическими ракетами, такими как «Искандер». И если этих средств ПВО не станет, то фактически жертвами окажутся гражданские люди.

Дело в том, что Россия использует баллистические ракеты в основном против гражданских объектов. Например, Львов и множество других объектов подвергаются таким атакам — тут просто сотни ударов. В этом смысле ПВО — самая сложная задача.

Дальше следует ограничение в наступательных возможностях, потому что разведка и анализ ситуации на поле боя имеют очень важное значение. Без американских средств глобальной разведки нам будет трудно контролировать ситуацию на поле боя.

— Ждать ли Киеву возобновления этой помощи или стоит сосредоточиться на собственных силах?

— Пока сохраняется определенная вера в то, что Трамп ведет свою игру, и мы можем выдержать определенную паузу. Но, скорее всего, это приведет к дополнительным жертвам.

В Киеве считают, что Трамп обломает зубы об Путина, а затем начнет действовать уже в логике Европы. Самое главное — сейчас у Украины есть возможность выдержать определенную паузу, чтобы переключиться на европейское вооружение.

— На что в этой ситуации рассчитывает Путин? Какие у него планы?

— Я думаю, что он все-таки будет играть не на завершение войны, а на перевод ее в состояние низкой интенсивности, как это было на Донбассе в 2017-2018 годах.

Он не может остановить войну, потому что война — это сейчас механика выживания не только для него, но и для огромного пласта заинтересованных сторон, начиная от простых людей, которые зарабатывают на войне, работая на заводах или воюя, заканчивая, конечно, олигархами, которые создали серьезное производство в интересах армии.

Это производство может просто остановиться. Поэтому ощущение такое, что Путин будет максимально затягивать конфликт. Он будет играть, водить за нос Трампа и продолжать атаки на Украину. Причем делать это он будет особо изощренным террористическим способом, чтобы Трамп выглядел как его клеврет, как второй номер в этом порядке дня.

— Некоторые западные СМИ писали, что 2025 год для России критичен с экономической точки зрения. Можно ли надавить на Россию в экономическом плане без поддержки США?

— Именно на это делает ставку Европа, поскольку она была главным рынком сбыта для России. Сейчас она очищается от российской продукции, от российской зависимости. Также мы видим, как Европа активно усиливает санкции.

Кстати, сам Трамп продлил все американские санкции еще на год. В этом смысле Трамп сделал несколько удачных шагов по снижению стоимости нефти на внешних рынках. Сейчас Urals торгуется ниже 55 долларов за баррель.

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