Почему Беларусь осталась без картошки

Почему Беларусь осталась без картошки2
- 7.03.2025, 11:15
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О будущем дефиците Лукашенко предупреждали.
Недавно Александр Лукашенко заметил, что в стране, во-первых, не хватает картофеля, во-вторых, он заметно подорожал. Причем о грядущей проблеме предупреждали, однако власти рапортовали, что все под контролем. Аналитик Сергей Чалый — о том, как же так вышло.
— С картошкой история предельно простая. Сами фермеры, которые занимались картошкой, еще до сезона 2024 года сказали, что в 2023-м произвели много, но цена на нее была настолько низкой, что она оставалась гнить, — объясняет Чалый на канале БРЦ. — Разговор шел о том, чтобы поднять цены на картофель на 20-30 копеек, и тогда будет совершенно другая ситуация, потому что картошка не может быть бесплатной. Но власти этого не сделали, потому что есть регулирование цен.
Тогда фермеры решили не выращивать столько картошки. И о том, что будет дефицит, тоже предупреждали.
Разговоры на тему картофеля несколько месяцев шли на официальных ресурсах, отмечает аналитик. А на БЕЛТА вышла статья с заголовком «Беларусь останется без картошки? Поинтересовались у Минсельхозпрода, сбудутся ли страхи беглых».
— Головченко рассказывал, что заложено-перезаложено во всех хранилищах. А потом «ой, а что случилось». А почему картошка выросла в цене на 40% за год? Это прямой результат, предвиденные последствия (ценового регулирования — прим.).
Недавно Лукашенко проводил совещание по новой системе регулирования цен, и я давно не видел столь разительного отличия между тем, что он читает с бумажки и тем, что говорит сам. Мол, если бы документ по регулированию цен был действительно комплексным, как считают в правительстве, то жалоб со стороны производителей и продавцов не было бы.
Правда, потом Лукашенко начинает говорить о том, что посмотрел на людей, которые жалуются, и предлагает тем, у кого сегодня нет денег что-то купить, идти на вторую или третью работу, подчеркивая, что у нас самые низкие цены в мире.
Хочется задать вопрос: а что это за зарплаты такие, которые не позволяют существовать человеку? Потому что вопрос не в самых низких ценах в мире, а в стоимости жизни. Цены могут быть самыми низкими, но если у нас еще и самые низкие зарплаты в мире…
А на его фразу, мол, встань перед зеркалом и посмотри, можешь ли ты давать результат, хочется ответить: начни с себя.