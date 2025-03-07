Почему Беларусь осталась без картошки 2 7.03.2025, 11:15

3,096

О будущем дефиците Лукашенко предупреждали.

Недавно Александр Лукашенко заметил, что в стране, во-первых, не хватает картофеля, во-вторых, он заметно подорожал. Причем о грядущей проблеме предупреждали, однако власти рапортовали, что все под контролем. Аналитик Сергей Чалый — о том, как же так вышло.

— С картошкой история предельно простая. Сами фермеры, которые занимались картошкой, еще до сезона 2024 года сказали, что в 2023-м произвели много, но цена на нее была настолько низкой, что она оставалась гнить, — объясняет Чалый на канале БРЦ. — Разговор шел о том, чтобы поднять цены на картофель на 20-30 копеек, и тогда будет совершенно другая ситуация, потому что картошка не может быть бесплатной. Но власти этого не сделали, потому что есть регулирование цен.

Тогда фермеры решили не выращивать столько картошки. И о том, что будет дефицит, тоже предупреждали.

Разговоры на тему картофеля несколько месяцев шли на официальных ресурсах, отмечает аналитик. А на БЕЛТА вышла статья с заголовком «Беларусь останется без картошки? Поинтересовались у Минсельхозпрода, сбудутся ли страхи беглых».

— Головченко рассказывал, что заложено-перезаложено во всех хранилищах. А потом «ой, а что случилось». А почему картошка выросла в цене на 40% за год? Это прямой результат, предвиденные последствия (ценового регулирования — прим.).

Недавно Лукашенко проводил совещание по новой системе регулирования цен, и я давно не видел столь разительного отличия между тем, что он читает с бумажки и тем, что говорит сам. Мол, если бы документ по регулированию цен был действительно комплексным, как считают в правительстве, то жалоб со стороны производителей и продавцов не было бы.

Правда, потом Лукашенко начинает говорить о том, что посмотрел на людей, которые жалуются, и предлагает тем, у кого сегодня нет денег что-то купить, идти на вторую или третью работу, подчеркивая, что у нас самые низкие цены в мире.

Хочется задать вопрос: а что это за зарплаты такие, которые не позволяют существовать человеку? Потому что вопрос не в самых низких ценах в мире, а в стоимости жизни. Цены могут быть самыми низкими, но если у нас еще и самые низкие зарплаты в мире…

А на его фразу, мол, встань перед зеркалом и посмотри, можешь ли ты давать результат, хочется ответить: начни с себя.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com