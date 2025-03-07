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Трамп в ближайшее время примет решение по статусу украинских беженцев

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  • 7.03.2025, 11:23
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Трамп в ближайшее время примет решение по статусу украинских беженцев

Ранее СМИ писали, что президент США может их лишить этого статуса.

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время примет решение относительно того, лишать ли статуса около 240 тыс. украинских беженцев, которые переехали в США с начала полномасштабного вторжения РФ и получили в стране убежище.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в Белом доме в четверг, 6 марта, цитирует «Интерфакс-Украина».

«Что ж, мы не хотим никому навредить. И я смотрю на это. И некоторые люди считают, что это уместно, а некоторые нет. И я приму решение довольно скоро, но мы не рассматриваем это, особенно украинцы, и так прошли через много всего», — отметил Трамп.

Президент США добавил, что его страна «достигает прогресса» в вопросе завершения войны между Украиной и Россией.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники писало, что администрация Трампа планирует отменить временный правовой статус примерно для 240 тысяч украинцев, которые приехали в США после начала полномасштабного вторжения России в Украину, однако впоследствии пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в X опровергла информацию Reuters и заявила, что никакого решения сейчас не принято.

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