СМИ: Трамп ругался в разговоре с Трюдо по поводу новых тарифов 2 7.03.2025, 11:30

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Особенно острым было обсуждение молочных продуктов.

Во время разговора о новых тарифах президент с премьер-министром Канады Джастином Трюдо президент США Дональд Трамп активно ругался.

Об этом со ссылкой на канадского чиновника пишет CBS News.

Чиновник рассказал, что Трамп неоднократно использовал ненормативную лексику при обсуждении молочных продуктов, что является давним торговым раздражителем для США.

Трюдо не использовал ненормативную лексику, добавил чиновник.

Трамп также продемонстрировал значительное оживление при обсуждении фентанила, сказал чиновник.

Трюдо подчеркнул, что данные правительства США об изъятии наркотиков на границе показывают, что это не является серьезной проблемой, и что Канада делает все возможное для борьбы с этим наркотиком, сказал чиновник.

Отмечается, что Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс, который также участвовал в телефонном разговоре, резко отреагировали на замечание Трюдо, заявив, что изъятие наркотиков не является правильным способом измерения этой проблемы. Трюдо ответил, что нет другого способа фактически количественно оценить проблему, сообщил чиновник.

Разговор с Трампом завершился в несколько дружественной манере, о чем Трамп сообщил в социальных сетях.

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