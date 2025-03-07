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Польша подняла в воздух истребители из-за атаки РФ

  • 7.03.2025, 11:49
  • 1,424
Польша подняла в воздух истребители из-за атаки РФ

Системы ПВО были приведены в состояние наивысшей готовности.

Оперативное командование вооруженных сил Польши сообщило в 5 утра в пятницу, что истребители – польские и союзнические – были подняты в воздух «в связи с интенсивной деятельностью авиации дальнего радиуса действия Российской Федерации».

Об этом сообщает RMF24.

Речь идет о российских атаках на запад Украины.

«В связи с интенсивной деятельностью дальней авиации Российской Федерации, которая наносит удары по объектам, расположенным, в частности, на западе Украины, началась операция польской и союзной авиации в нашем воздушном пространстве», – сообщило Оперативное командование Вооруженных Сил Польши в коммюнике, опубликованном в 5 утра.

«В соответствии с действующими процедурами, командующий Оперативного командования Вооруженных сил Польши задействовал все имеющиеся в его распоряжении силы и средства», – говорится в коммюнике командования.

Были подняты в воздух дежурные пары истребителей, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки были приведены в состояние наивысшей готовности.

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