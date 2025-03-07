Польша подняла в воздух истребители из-за атаки РФ
- 7.03.2025, 11:49
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Системы ПВО были приведены в состояние наивысшей готовности.
Оперативное командование вооруженных сил Польши сообщило в 5 утра в пятницу, что истребители – польские и союзнические – были подняты в воздух «в связи с интенсивной деятельностью авиации дальнего радиуса действия Российской Федерации».
Об этом сообщает RMF24.
Речь идет о российских атаках на запад Украины.
«В связи с интенсивной деятельностью дальней авиации Российской Федерации, которая наносит удары по объектам, расположенным, в частности, на западе Украины, началась операция польской и союзной авиации в нашем воздушном пространстве», – сообщило Оперативное командование Вооруженных Сил Польши в коммюнике, опубликованном в 5 утра.
«В соответствии с действующими процедурами, командующий Оперативного командования Вооруженных сил Польши задействовал все имеющиеся в его распоряжении силы и средства», – говорится в коммюнике командования.
Были подняты в воздух дежурные пары истребителей, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки были приведены в состояние наивысшей готовности.