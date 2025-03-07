Кто заплатит за МОРЯ 7.03.2025, 11:54

У правительства Беларуси точно нет более важных дел?

Может быть, власти решили развивать отношения, например, с Международной организацией труда, чтобы, например, выполнять конвенции, под которыми Республика Беларусь подписалась? Например, соблюдать права трудящихся и профсоюзов?

Как бы не так. Вышеупомянутое постановление уполномочивает министра образования и его первого заместителя представлять нашу страну в Международной организации по русскому языку, пишет «Салiдарнасць».

Зачем нужна МОРЯ? Это, как заявил заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук, «инструмент поддержки, популяризации и распространения нашего языка во всем мире».

У правительства Беларуси точно нет более важных дел? С белорусским языком все так хорошо, что власти могут позволить себе роскошь оказывать гуманитарную помощь русскому?

Впрочем, не только гуманитарную. Поддержание и продвижение русского языка планируется осуществлять за счет долевых взносов участников договора об учреждении МОРЯ. У нас в бюджете точно завелись лишние деньги, чтобы спонсировать «великий и могучий»???

Организация гордо именуется международной, но ее состав выглядит предсказуемо скромно. Беларусь оказалась в компании Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана ну и, разумеется, самой России.

Дела у МОРЯ идут не очень. Идея ее создания была высказана в 2022-м. Учредительный договор подписан в 2023-м. Тогда же Владимир Путин выразил надежду, что на оперативный запуск функционирования МОРЯ. Но минуло без малого полтора года, а воз и ныне там. Оверчук высказал надежду, что организация заработает в 2025-м. Но это неточно.

А тем временем интерес к русскому языку в мире падает. В списке самых распространенных за 10 лет он скатился с шестой позиции на девятую.

В Duolingo русский вообще выпал из ТОР-10.

Вторжение в Украину тоже негативно повлияло на интерес к русскому языку.

Но теперь, конечно, при деятельной поддержке властей Беларуси положение изменится. В худшую сторону, учитывая их способности в гуманитарных сферах.

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