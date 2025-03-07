Белорусы отказываются от Египта 3 7.03.2025, 12:07

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И все чаще ездят в Катар.

По сравнению с докризисным 2019 годом белорусы путешествуют все еще меньше. Особенно сильно упало европейское направление, но не только оно – граждане переориентировались с традиционных мест отдыха на экзотику, пишет «Белорусы и рынок».

В 2024 году по сравнению с предыдущим белорусы стали чаще ездить за границу – в организованные туры выехало 618 тыс. наших сограждан, сообщает Белстат.

Однако если мы сравним цифры с 2019 годом – последним периодом политической и эпидемиологической стабильности – то увидим, что провал в туристической отрасли до сих пор не восстановлен. Тогда за границу через турагентства съездило 983 тыс. белорусов, то есть в полтора раза больше, чем сейчас.

Исследуя страны, в которые чаще ездят белорусы, мы увидим, что некоторые направления после обвала в 2020-м так и остались забытыми, а другие, напротив, только сейчас начинают открываться для наших сограждан.

Очевидно, жители Беларуси стали меньше ездить в Евросоюз – турпоток туда все еще в четыре раза меньше, чем был до кризиса. Хотя с каждым годом железный занавес удается пробивать все большему количеству наших соотечественников – за минувший год прирост составил +14,7 тысяч человек.

За шесть лет радикально упали поездки в Болгарию (в десятки раз), Испанию (в пять раз) и Грецию (в 2,7 раза).

Также белорусы почти перестали ездить ко всем соседям (кроме России). В Польшу поток продолжает сокращаться из года в год: если в 2019 году туда поехало 28,4 тыс. организованных туристов, в 2023-м – 8,4 тыс., то в прошлом году у же только 7,95 тыс. То же с Литвой: давние 18,3 тысячи превратились в 382 человека. Интересно, что при этом в Латвию белорусский турпоток восстанавливается – за год он подскочил в пять раз до 1,4 тыс. туристов, хотя до показателей 2019 года (5,7 тыс.) все еще далеко.

Также в новой реальности поездки в Италию стали превалировать над Испанией: 20,1 тыс. против 6,4 тыс. в прошлом году, тогда как шесть лет назад соотношение было обратное: 15,5 тыс. к 33,6 тыс. в пользу Испании.

Кроме Италии, выросло к 2019 году еще одно европейское направление – Франция. В прошлом году туда добралось почти 7 тысяч белорусских туристов, это на 326 человек больше, чем шесть лет назад.

Заменой стали постсоветские страны

Ориентация на Россию произошла не только в белорусской экономике, но и в отдыхе – в 2024 году туры туда купили 142,4 тыс. белорусских граждан, что составляет 23% от всех путешествий белорусов. Это число на 30% больше, чем было годом ранее и в два раза больше, чем в 2019 году.

Взрывной рост также показала Грузия: если шесть лет назад туда организованно съездило 17,3 тыс. белорусов, то в 2024 – уже 40 тысяч.

Также наши сограждане заинтересовались Азейрбайджаном – за шесть лет рост в три раза (до 1,5 тысячи).

Стоит упомянуть , что Украина исчезла как направление белорусского туризма, хотя шесть лет назад оно было ведущим (147 тыс. организованных туристов из Беларуси, что превышало поездки в Россию).

Потянуло на экзотику

Неожиданно вместе с недружественными странами белорусы резко сократили поездки в Египет – туда отправились всего 97,6 тыс. туристов, тогда как шесть лет назад поток доходил до 259 тыс., что означает падение в 2,5 раза. Направление хотя и восстанавливалось в минувшем году, однако довольно вяло.

Арабские Эмираты, напротив, стали больше интересовать белорусов: поездки туда выросли с 8,3 тыс. туристов в 2019 году до нынешних 65,9 тыс.

Поток в Турцию сильно не поменялся за прошедшие годы, сохраняясь на уровне около 150 тыс. человек.

Главный тренд новой туристической реальности – это бурное развитие экзотических направлений. Самым ярким примером тут является Катар. Шесть лет назад туда почти не ездили, теперь же количество туристов-белорусов достигает 5,6 тыс. в год. На Шри-Ланку отправилось 5,9 тыс. белорусов (в 3,6 раза больше, чем в 2019-м).

В два-три раза выросли Мальдивы, Индонезия и Китай, чуть медленнее, но все же прирастает Таиланд. Вьетнам и Индия по какой-то причине этим трендом не затронуты, сократив турпоток из Беларуси.

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