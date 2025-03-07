Французские Mirage 2000 впервые приняли участие в отражении атаки РФ на Украину 7.03.2025, 12:10

2,326

ВСУ получили самолеты только месяц назад.

Французские истребители Mirage 2000 впервые приняли участие в отражении массированной атаки РФ. Украина получила самолеты только месяц назад.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Как отметили военные, воздушную атаку врага отражали зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины. Также привлекалась и истребительная авиация, в частности самолеты F-16 и Mirage-2000.

«Стоит отметить, что французские истребители, которые только месяц назад прибыли в Украину, впервые приняли участие в отражении вражеской воздушной атаки», - говорится в сообщении.

В ночь на 7 марта россияне выпустили по Украине 67 ракет различных типов (крылатые Х-101/Х-55см, «Калибры», баллистические, зенитные С-300, управляемые авиационные Х-59/69), а также 194 дрона.

Силы ПВО уничтожили 100 дронов и 34 ракеты. Кроме того, до десяти вражеских ракет (не входят в статистику сбитых) не достигли своих целей. Также 86 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com