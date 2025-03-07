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Французские Mirage 2000 впервые приняли участие в отражении атаки РФ на Украину

  • 7.03.2025, 12:10
  • 2,326
Французские Mirage 2000 впервые приняли участие в отражении атаки РФ на Украину

ВСУ получили самолеты только месяц назад.

Французские истребители Mirage 2000 впервые приняли участие в отражении массированной атаки РФ. Украина получила самолеты только месяц назад.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Как отметили военные, воздушную атаку врага отражали зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины. Также привлекалась и истребительная авиация, в частности самолеты F-16 и Mirage-2000.

«Стоит отметить, что французские истребители, которые только месяц назад прибыли в Украину, впервые приняли участие в отражении вражеской воздушной атаки», - говорится в сообщении.

В ночь на 7 марта россияне выпустили по Украине 67 ракет различных типов (крылатые Х-101/Х-55см, «Калибры», баллистические, зенитные С-300, управляемые авиационные Х-59/69), а также 194 дрона.

Силы ПВО уничтожили 100 дронов и 34 ракеты. Кроме того, до десяти вражеских ракет (не входят в статистику сбитых) не достигли своих целей. Также 86 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны.

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