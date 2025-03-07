На пропитание 3 Андрей Бронишевский

7.03.2025, 12:20

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Лукашенко готов организовать для Путина производство дронов.

Александр Лукашенко готов построить для Путина завод по производству дронов. Если, конечно, Путин даст на него денег. Потому что деньги белорусскому процветанию очень нужны. А процветание в Беларуси не брезгливое. Готово брать деньги везде, где дают. Белорусские власти давно уже зарабатывают на крови.

Дайте денег

Планы строительства завода Лукашенко обсудил с заместителем главы путинской администрации Максимом Орешкиным во вторник во время посещения выставки российских беспилотников. Мощность завода может составить до 100 тысяч дронов в год.

Сколько будет стоить строительство завода, пока неизвестно. Но деньги на него обещает дать Путин. Российские специалисты оценили потенциальный положительный эффект для белорусской экономики в миллиарды долларов. Так что цифирки прыгают в глазах и давят на центры принятия решений.

«Мы готовы на то, чтобы построить завод. Гарантируем: так в России вы не построите, как здесь», — пообещал Лукашенко.

Правда, признался, что заводы по производству дронов в Беларуси строить пока не умеют. Да и с самими дронами получается не очень. Но за российские деньги белорусские власти готовы выполнить любой каприз.

«Для нас это очень большая перспектива», — сказал Лукашенко.

Заработок на крови

Во время экскурсии Лукашенко в основном рассказывали о том, как дроны умеют помогать сельскому хозяйству и рисовать гигантские муралы. Но рисование – это, конечно, побочное направление. За прошлый год в России произвели 16,5 тысяч гражданских дронов. При этом, как хвастался в августе прошлого года российский министр обороны Андрей Белоусов, для нужд фронта каждый день производится четыре тысячи дронов. Из которых несколько десятков — это ударные дроны типа «Шахед».

Так что Лукашенко, похоже, опять решил заработать на крови украинцев. Потому что белорусские власти не брезгливые. Все белорусское экономическое чудо последних двух лет держится на российских военных заказах. Белорусский военпром процветает, пока гражданский экспорт теряет свои позиции.

За январь белорусский экспорт упал на 11,5 процента по сравнению с январем прошлого года. Если сравнивать с декабрем — то рухнул вообще на 15%.

При этом белорусское посольство в России на перспективы экспорта смотрит без оптимизма. «Позiрк» со ссылкой на документы, полученные от Белпола, недавно сообщил о том, что в первом квартале посольство ожидает падение промышленного экспорта в Россию на 17,5%. Экспорт МТЗ может упасть на 14%, «Амкодора» — на 20%, а «Гомсельмаша» — больше, чем на 70.%

Потому что денег на тракторы и комбайны в России уже не хватает. А вот на орудия убийства российские власти деньги всегда найдут. А белорусские власти не постесняются их взять. Да и чего уже им стесняться?

Андрей Бронишевский, planbmedia.io

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