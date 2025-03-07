Европа воспользовалась промахами Трампа Алексей Тихонов

7.03.2025, 12:32

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Достоинство окупается.

Поведение Трампа и Вэнса на встрече с Зеленским, судя по реакции американского общества, было встречено негативно. В понедельник должны будут появиться первые опросы на этот счет, но, на мой безусловно необъективный взгляд, большинство американцев все же находятся на стороне Зеленского и Украины.

Администрация Трампа медийно проиграла, и все попытки спикеров администрации свалить сейчас вину на Зеленского выглядят жалким газлайтингом. В результате Трамп будет вынужден спустя некоторое время, когда внимание общественности к этой ситуации несколько снизится, откатить назад.

США не прекратят поддержку Украины в рамках уже выделенных предыдущей администрацией пакетов помощи, т.к. никакого политического смысла в этом нет. Если Трамп это сделает – он потеряет влияние на ситуацию в Украине, а значит и перестанет быть нужным Путину.

Вычеркивание себя из участия в разрешении войны сразу снизит мировое влияние США, а также крайне негативно повлияет на переговоры новой администрации с азиатскими странами, которые нужны Трампу для противостояния с Китаем. Прекращением поддержки Украины продемонстрируют, что они США являются крайне ненадежным союзником, с которым лучше не иметь дело, чтобы не провоцировать лишний раз Китай.

Промахом Белого Дома же сейчас воспользовалась Европа, которую Трамп хотел вывести за скобки мирных переговоров. Европа перехватывает процесс мирного урегулирования, который инициировал Трамп, и теперь у него уже не получится вычеркнуть ее из переговорного трека. Из-за своей несдержанности он потерял контроль над процессом, который сам же начал.

Интересно будет посмотреть, кого Трамп назначит виновным за это? Вероятно Вэнса. Возможно, через некоторое время его публичная активность будет существенно снижена по требованию Трампа. Поэтому прав Шендерович, утверждая, что достоинство окупается.

Алексей Тихонов, «Телеграм»

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