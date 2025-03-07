Аппарат «Афина» совершил посадку у южного полюса Луны 7.03.2025, 12:35

В НАСА показали онлайн-трансляцию уникального события.

Американский посадочный модуль «Афина», запущенный частной компанией Intuitive Machines по заказу НАСА в конце февраля, совершил посадку у южного полюса Луны вечером 6 марта по европейскому времени. Трансляция велась в ютьюбе компании.

Аппарат не сумел занять запланированное положение на поверхности спутника, его ориентация в пространстве не ясна. С ним поддерживается связь, однако разработчики и НАСА не знают, какую часть программы удастся исполнить, сообщили они на пресс-конференции.

«Афина» доставила на Луну бур, способный извлекать и анализировать грунт с глубины около метра и масс-спектрометр для изучения образцов грунта. С их помощью планировалось обнаружить и изучить образцы лунной воды. Сейчас не ясно, удастся ли эта миссия.

В то же время, на пресс-конференции было заявлено, что совершённая посадка расценивается разработчиками и НАСА как успех миссии. «Каждый день, когда человечество приземляется на Луну, это хороший день», — заявил глава технологического отдела Intuitive Machines Тим Крэйн.

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