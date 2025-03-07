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Daily Express: Тысячи банкротств в России

  • 7.03.2025, 12:40
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Daily Express: Тысячи банкротств в России

Российская легкая промышленность «разваливается».

Экономический кризис в России набирает обороты из-за усиления западных санкций и снижения цен на нефть, пишет журналист Daily Express Джон Варга (перевод — сайт Charter97.org).

Легкая промышленность России «разваливается» – фабрики закрываются, бренды уходят за границу. Кремль вынужден бороться с усиливающимся экономическим кризисом на фоне западных санкций и падения цен на нефть.

Центробанку России пришлось повысить ставку рефинансирования до рекордного уровня 21%, чтобы сдержать стремительно растущую инфляцию. Цены на продукты питания резко выросли, гражданам РФ становится все сложнее получить кредиты. В то же время бизнес испытывает сложности с выплатой банковских кредитов из-за растущих долгов.

Особенно сильно пострадали розничная торговля и строительный сектор – многие компании изо всех сил пытаются выжить.

Теперь кризис, похоже, ударил и по российской легкой промышленности.

Бывший глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко в своем аккаунте в соцсети X пишет: «Легкая промышленность России рушится: фабрики закрываются, бренды уезжают за границу, а работники переходят в оборонный сектор».

Швейные фабрики переносят производство в Китай, Узбекистан и Бангладеш, а оставшиеся мощности скупают предприятия оборонной промышленности.

Предприниматели считают войну своей главной проблемой. Российские компании также страдают от наплыва дешевого китайского импорта, с которым российские товары не могут конкурировать.

И последний удар – запрет Instagram, который уничтожил до 90% продаж мелких брендов.

Согласно новым данным, количество банкротств российских компаний утроилось с начала полномасштабного вторжения Путина в Украину в 2022 году.

В прошлом году обанкротились 52 000 компаний, по сравнению с 18 000 в 2021 году, когда боевые действия еще были локализованы на востоке Украины.

Война в Украине нанесла сокрушительный удар по российской экономике.

По мнению аналитиков, если бы Путин не развязал агрессию против Украины в 2014 году и не аннексировал Крым, российская экономика могла бы достигнуть уровня, превышающего нынешний почти на 20%.

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