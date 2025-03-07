«Огонь распространялся молниеносно» 7.03.2025, 12:50

иллюстративное фото

После потепления в Беларуси разгорелись природные пожары.

В лесах за прошедшие сутки зафиксировано 36 пожаров. Общая площадь очагов предварительно оценивается в 64,1 га, сообщили в Минлесхозе.

Лесные пожары бушевали во всех областях страны за исключением Витебской. Наиболее сложная обстановка на Бресчине — там гослесохране пришлось реагировать на возгорания 20 раз.

В Гомельской области зафиксировано 8 лесных пожаров, в Гродненской и Могилевской — по 3, в Минской — 2 лесных пожара.

«Во многих случаях горела болотистая местность. Сухая растительность, сильные порывы ветра — огонь распространялся молниеносно. Серьезную угрозу лесному фонду наносят сельхозпалы, сжигание гражданами сухой растительности на приусадебных участках», — отметили в Минлесхозе.

Местные власти уже вводят запреты и ограничения на посещения лесов. На 11.30 7 марта запретили посещать леса в Брестском, Каменецком, Барановичскои Лунинецком районах. Ограничения ввели в Ляховичском, Кобринском и Жабинковском.

По оперативным данным МЧС, за прошедшие сутки ликвидирован 31 лесной пожар на общей площади 67,882 га, три торфяных пожара на общей площади 1,72 га и 259 пожаров травы и кустарников на общей площади 76,527 га.

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