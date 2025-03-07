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Белорусская футболистка жалуется, что мужчины получают больше

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  • 7.03.2025, 12:57
Белорусская футболистка жалуется, что мужчины получают больше
Виктория Казакевич
Фото: АБФФ

А нагрузка одинаковая.

Представительница футбольного «Минска» и сборной Беларуси Виктория Казакевич призналась, что не может полностью сконцентрироваться на спорте, так как женщины в футболе не зарабатывают достаточно, пишет «Смартпресс».

«Конечно, это отчасти задевает. Не стану говорить про другие виды спорта. Но если речь о футболе, то девушки выдерживают ту же нагрузку, что и мужчины. Все работают на пределе, тоже играют по 90 минут. Но если парни имеют какой-то достаток и после завершения карьеры могут жить, не переживая за ближайшее будущее, то нам надо уже сейчас планировать, что делать потом. Это немного отвлекает от спорта», — сказала Казакевич.

Виктории 26 лет. Она выступает за ФК «Минск». Ранее защитница пробовала свои силы в Испании и Франции, но особо не преуспела. В Европе, по словам Казакевич, интерес к женскому футболу выше, чем в Беларуси:

— Там люди болеют за свои любимые клубы, ведут себя на трибунах гораздо активнее. Хотелось бы, чтобы и мы по чуть-чуть двигались к такой атмосфере. Что нужно для этого сделать, вопрос хороший. Если бы на него кто-то в стране знал ответ, все было бы иначе. Я даже не понимаю, что в первую очередь нуждается в улучшении — качество игры или антураж на трибунах. Это взаимосвязанные вещи. Одно спровоцирует рост другого.

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