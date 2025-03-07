Украинские дроны бьют по кое-чему важному
- Андрей Клименко
- 7.03.2025, 13:01
Снизился морской экспорт российской нефти.
Причина тенденции на снижение морского экспорта сырой нефти РФ в феврале 2025 года с Балтийского и Черного морей – не в санкциях в отношении танкеров. Санкции в отношении танкеров прописаны так, что они фактически не влияют ни на что, – что бы там ни писали западные биржевые агентства новостей на букву Б и на букву Р с целью игры на искусственных колебаниях. Конструкцию санкций к танкерам нужно менять (и мы над этим работаем, не одни, конечно).
Главная причина – действия дальних БПЛА Сил беспилотных систем ВСУ, которым удалось в последние недели поразить кое-что важное в портах Усть-Луга и Туапсе, ну, и кое-что из инфраструктуры трубопроводов к ним.
То есть задача должна стоять так: влияние санкций должно наконец стать не меньшим, чем атаки с воздуха.
Андрей Клименко, «Фейсбук»