Украинские дроны бьют по кое-чему важному Андрей Клименко

7.03.2025, 13:01

Снизился морской экспорт российской нефти.

Причина тенденции на снижение морского экспорта сырой нефти РФ в феврале 2025 года с Балтийского и Черного морей – не в санкциях в отношении танкеров. Санкции в отношении танкеров прописаны так, что они фактически не влияют ни на что, – что бы там ни писали западные биржевые агентства новостей на букву Б и на букву Р с целью игры на искусственных колебаниях. Конструкцию санкций к танкерам нужно менять (и мы над этим работаем, не одни, конечно).

Главная причина – действия дальних БПЛА Сил беспилотных систем ВСУ, которым удалось в последние недели поразить кое-что важное в портах Усть-Луга и Туапсе, ну, и кое-что из инфраструктуры трубопроводов к ним.

То есть задача должна стоять так: влияние санкций должно наконец стать не меньшим, чем атаки с воздуха.

Андрей Клименко, «Фейсбук»

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