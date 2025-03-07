закрыть
7 марта 2025, пятница, 13:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украинские дроны бьют по кое-чему важному

  • Андрей Клименко
  • 7.03.2025, 13:01
Украинские дроны бьют по кое-чему важному

Снизился морской экспорт российской нефти.

Причина тенденции на снижение морского экспорта сырой нефти РФ в феврале 2025 года с Балтийского и Черного морей – не в санкциях в отношении танкеров. Санкции в отношении танкеров прописаны так, что они фактически не влияют ни на что, – что бы там ни писали западные биржевые агентства новостей на букву Б и на букву Р с целью игры на искусственных колебаниях. Конструкцию санкций к танкерам нужно менять (и мы над этим работаем, не одни, конечно).

Главная причина – действия дальних БПЛА Сил беспилотных систем ВСУ, которым удалось в последние недели поразить кое-что важное в портах Усть-Луга и Туапсе, ну, и кое-что из инфраструктуры трубопроводов к ним.

То есть задача должна стоять так: влияние санкций должно наконец стать не меньшим, чем атаки с воздуха.

Андрей Клименко, «Фейсбук»

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путь к миру — демонтаж диктатур
Путь к миру — демонтаж диктатур Андрей Санников
В итоге американцы прозрели
В итоге американцы прозрели Константин Сонин
Визит Зеленского закончился победой Украины
Визит Зеленского закончился победой Украины Юрий Фельштинский
Академиев не кончали
Академиев не кончали Ирина Халип