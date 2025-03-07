ВСУ эпично разгромили колонну бронетехники РФ в «пробке» возле Часового Яра 2 7.03.2025, 13:25

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Из 20 единиц удалось подбить около 14 машин.

Российское военное командование предприняло попытку прорыва украинской обороны, направив крупную бронеколонну в сторону Часового Яра.

По данным 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила, зафиксировано более 20 единиц техники, включая боевые машины десанта.

Штурм украинских позиций начался утром 6 марта. Колонну с самого начала движения отслеживали разведывательные беспилотники, а затем по ней был открыт огонь артиллерией и ударными дронами.

Атака привела к тому, что российская техника увязла в пробке. Подбитые машины заблокировали переправу через канал, а выжившие солдаты пытались отступить. Однако украинские военные утверждают, что не все успели покинуть поле боя.

По меньшей мере 14 единиц техники были уничтожены или брошены, а потери личного состава российской армии, по предварительным данным, составляют не менее 33 человек убитыми и ранеными. Пехота противника, которая успела высадиться, пыталась укрыться в домах, но была ликвидирована ударами дронов.

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