К Лукашенко приехал премьер хунты Мьянмы5
- 7.03.2025, 13:26
- 1,550
У них много общего.
К Лукашенко приехал премьер хунты Мьянмы Мин Аун Хлайну. Они проводят переговоры во дворце в Минске.
Лукашенко предложил Мин Аун Хлайну определить ряд фундаментальных совместных проектов для дальнейшего развития сотрудничества.
Отметим, у двух режимов много общего. К примеру, Международная организация труда использовала 33-ю статью своего Устава, которая подразумевает призыв к полному торговому эмбарго, только дважды: против режима Лукашенко и хунты в Мьянме.