К Лукашенко приехал премьер хунты Мьянмы 5 7.03.2025, 13:26

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Мин Аун Хлайн

Фото: AFP

У них много общего.

К Лукашенко приехал премьер хунты Мьянмы Мин Аун Хлайну. Они проводят переговоры во дворце в Минске.

Лукашенко предложил Мин Аун Хлайну определить ряд фундаментальных совместных проектов для дальнейшего развития сотрудничества.

Отметим, у двух режимов много общего. К примеру, Международная организация труда использовала 33-ю статью своего Устава, которая подразумевает призыв к полному торговому эмбарго, только дважды: против режима Лукашенко и хунты в Мьянме.

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