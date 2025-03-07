закрыть
7 марта 2025, пятница, 14:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

К Лукашенко приехал премьер хунты Мьянмы

5
  • 7.03.2025, 13:26
  • 1,550
К Лукашенко приехал премьер хунты Мьянмы
Мин Аун Хлайн
Фото: AFP

У них много общего.

К Лукашенко приехал премьер хунты Мьянмы Мин Аун Хлайну. Они проводят переговоры во дворце в Минске.

Лукашенко предложил Мин Аун Хлайну определить ряд фундаментальных совместных проектов для дальнейшего развития сотрудничества.

Отметим, у двух режимов много общего. К примеру, Международная организация труда использовала 33-ю статью своего Устава, которая подразумевает призыв к полному торговому эмбарго, только дважды: против режима Лукашенко и хунты в Мьянме.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Женский приговор
Женский приговор Ирина Халип
Путь к миру — демонтаж диктатур
Путь к миру — демонтаж диктатур Андрей Санников
В итоге американцы прозрели
В итоге американцы прозрели Константин Сонин
Визит Зеленского закончился победой Украины
Визит Зеленского закончился победой Украины Юрий Фельштинский