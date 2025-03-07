РосСМИ перестали называть американцев «англосаксами» 2 7.03.2025, 13:43

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Поступил приказ из Кремля.

Российская госпропаганда, запущенная на небывалую с советских времен мощность после вторжения в Украину и развала отношений с Западом, резко сменила тон вскоре после того, как Россия и США начали переговоры по Украине, пишет The Moscow Times.

Презрительный термин «англосаксы», который использовали пропагандисты и чиновники, включая пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, главу МИД РФ Сергея Лаврова, незаметно исчез из эфиров ТВ и публикаций госСМИ.

Прежде говоривший об «англосаксах» Дмитрий Киселев, который ранее угрожал стереть Америку в «радиоактивный пепел», заявил о «большой тройке» стран мира, в которую включит США, Китай и Россию. «Европейского Союза как единой политической силы уже нет. Североатлантического блока — НАТО — тоже в известном смысле нет. Остается „большая тройка“: Россия — Китай — США», — заявил Киселев в эфире 3 марта.

Одиозный Владимир Соловьев, прежде называвший США «слугами Сатаны», стал рассыпаться в комплиментах Дональду Трампу из-за его идей забрать Панамский канал и аннексировать Гренландию. «Молодец, просто молодец», — радовался Соловьев.

Наиболее агрессивная часть пропагандистской машины — z-военкоры — также стали отказываться от термина «анлосаксы». Например, канал «Рыбарь» с 1,3 млн подписчиков, ни разу не использовал его в собственных постах после того, как Владимир Путин и Трамп провели переговоры в феврале. Для сравнения: в декабре 2024 года «анлосаксы» встречались в его публикациях трижды, в ноябре — дважды, в октябре — 4 раза, а за период с января по сентябрь — 28 раз.

Указание смягчить тон пропагандисты получили из Кремля. В середине февраля были подготовлены изменения в методические рекомендации, по которым выходят в эфир главные новостные шоу и выступают прокремлевские лидеры общественного мнения, рассказывали The Moscow Times два чиновника российского правительства.

Итог проявился незамедлительно. «Хотел бы сказать в эфире федерального канала, что, конечно, идея про каких-то единых англосаксов, от которых все беды, оказалась неубедительной и непродуктивной», — заявил в феврале в эфире канала «Россия-1» близкий Кремлю политтехнолог Евгений Минченко. Он добавил, что такой позиции придерживался давно и «много раз» о ней «говорил». За тем, чтобы не позволять оскорбительных жестов в адрес нового президента США, следят очень пристально и на самом высоком уровне, рассказывали источники The Moscow Times.

Если с 2014 года после аннексии Крыма и войны в Донбассе на дорогах российских городов, в том числе в Москве, легко можно было встретить стикеры на автомобилях с надписью «Обама — чмо», а позднее над президентом Джо Байденом открыто издевались в общенациональных ток-шоу, то сейчас из Кремля начали приходить строгие указания не позволять подобных выпадов.

В феврале в Ставропольском крае депутата от «Единой России» после его пиар-акции с ковриком для ног с изображением лица Трампа у кабинета быстро заставили убрать этот артефакт по команде из Кремля. Позднее сам депутат, участвовавший во вторжении в Украину, признался, что был вынужден убрать коврик после «корректив в тенденциях общей командной позиции».

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