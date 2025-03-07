Ученые выяснили, в каком возрасте младенцы начинают понимать речь 7.03.2025, 13:47

Как оказалось, это раньше, чем все думали.

Исследователи обнаружили, что младенцы начинают учиться различать звуки речи и связывать их с движениями губ и языка уже в четыре месяца – значительно раньше, чем считалось ранее. Работа опубликована в журнале Developmental Science (DevSci).

Ранее ученые полагали, что этот процесс начинается между шестью и двенадцатью месяцами, когда дети начинают настраиваться на родной язык. Однако новое исследование показывает, что способность анализировать, как формируются звуки, возникает задолго до этого.

В эксперименте 34 младенца в возрасте от четырех до шести месяцев изучали два искусственных языка: один с губными звуками (например, «b» и «v»), другой – с язычными («d» и «z»). Слова сопровождались картинками – медуза для губных звуков и краб для язычных. Затем малышам показывали видео, где человек произносил новые слова из изученных языков. Дети дольше смотрели на кадры, где артикуляция совпадала с тем, что они выучили ранее.

Это означает, что младенцы не просто пассивно слушают звуки, а активно анализируют их, сопоставляя с визуальной информацией. Раннее развитие такой способности может помочь в диагностике и коррекции речевых нарушений. Исследователи планируют изучить, влияет ли на этот процесс двуязычная среда и могут ли дети так же рано различать другие особ.

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