закрыть
7 марта 2025, пятница, 14:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусы бросились скупать доллары и евро

2
  • 7.03.2025, 13:50
  • 1,468
Белорусы бросились скупать доллары и евро

Ситуация в обменниках кардинально поменялась.

Статистика Нацбанка о покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке говорит о том, что изменилось поведение населения. В феврале люди чаще покупали доллары и евро, нежели избавлялись от них, пишет Myfin.by.

Как сообщили в Нацбанке, в феврале физлица в Беларуси купили иностранной валюты на 15,2 млн долларов, чем продали.

С начала года наблюдается обратная ситуация, однако разница стала совсем незначительной: продажа опережает приобретение всего на 8 млн долларов — люди сбыли 1 млрд 929 млн долларов против покупки на 1 млрд 921 млн долларов.

Юрлица-резиденты за февраль приобрели иностранной валюты на 263,6 млн долларов больше, чем продали. В то же время за два первых месяца года субъекты хозяйствования купили валюты на 508,1 млн долларов больше, чем продали: приобрели 5,022 млрд, а сбыли — 4,514 млрд долларов.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Женский приговор
Женский приговор Ирина Халип
Путь к миру — демонтаж диктатур
Путь к миру — демонтаж диктатур Андрей Санников
В итоге американцы прозрели
В итоге американцы прозрели Константин Сонин
Визит Зеленского закончился победой Украины
Визит Зеленского закончился победой Украины Юрий Фельштинский