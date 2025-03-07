Белорусы бросились скупать доллары и евро 2 7.03.2025, 13:50

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Ситуация в обменниках кардинально поменялась.

Статистика Нацбанка о покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке говорит о том, что изменилось поведение населения. В феврале люди чаще покупали доллары и евро, нежели избавлялись от них, пишет Myfin.by.

Как сообщили в Нацбанке, в феврале физлица в Беларуси купили иностранной валюты на 15,2 млн долларов, чем продали.

С начала года наблюдается обратная ситуация, однако разница стала совсем незначительной: продажа опережает приобретение всего на 8 млн долларов — люди сбыли 1 млрд 929 млн долларов против покупки на 1 млрд 921 млн долларов.

Юрлица-резиденты за февраль приобрели иностранной валюты на 263,6 млн долларов больше, чем продали. В то же время за два первых месяца года субъекты хозяйствования купили валюты на 508,1 млн долларов больше, чем продали: приобрели 5,022 млрд, а сбыли — 4,514 млрд долларов.

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