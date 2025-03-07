СМИ: Рубио разочарован в Трампе 7.03.2025, 14:00

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Марко Рубио

Госсекретарь США может задуматься об отставке.

Спор в Овальном кабинете между президентом США Дональдом Трампом, вице-президентом Джей Ди Вэнсом и президентом Украины Владимиром Зеленским 28 февраля осветил внутренние разногласия в администрации Трампа, в частности, относительно госсекретаря Марко Рубио. Об этом сообщает Vanity Fair 4 марта.

В статье говорится, что даже американские комики заметили, как Рубио, казалось, полностью отмежевался от конфликта в Белом доме, образ Рубио стал мемом, а его поведение активно обсуждали эксперты по языку тела.

По словам четырех известных республиканцев, приближенных к Белому дому, Рубио, которого считают «ястребом» во внешней политике в отношении РФ, сказал, что расстроен отсутствием внешнеполитического влияния на США, несмотря на то, что он является главным дипломатом администрации Трампа.

Два источника СМИ сказали, что Рубио был застигнут врасплох, когда Трамп назначил девятерых внешнеполитических посланников, предоставив им офисы в Белом доме, с такими важнейшими задачами, как прекращение войны в Газе и Украине.

Источник добавил, что Рубио также не одобряет решение Трампа отказать экс-госсекретарю Майку Помпео в предоставлении ему правительственной охраны.

После того как Трамп подчинил себе Республиканскую партию, Рубио пытался найти свое место в новых реалиях. В СМИ предполагали, что Трамп рассматривал назначение Рубио своим напарником в выборах – на должность вице-президента, которую сейчас занимает Джей Ди Вэнс, напомнили журналисты.

Как пишет издание, «вопрос состоит в том, как долго Рубио будет поддерживать администрацию, пока Трамп ведет американскую внешнюю политику в неизведанные воды».

Один из источников медиа предположил, что Рубио продержится в должности «лишь 18 месяцев, прежде чем уйдет в отставку».

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