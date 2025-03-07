Экс-глава творческого объединения «Пагоня» вышел на свободу
- 7.03.2025, 13:58
Геннадий Дроздов перенес в тюрьме два инсульта.
Экс-глава творческого объединения «Пагоня» Геннадий Дроздов вышел на свободу
Об этом сообщает «Вясна». В неволе художник перенес два инсульта.
Бывшего руководителя творческого объединения «Пагоня» Геннадия Дроздова задержали в середине августа 2022 года. Суд назначил ему 15 суток ареста, но на свободу он так и не вышел. Было возбуждено уголовное дело за «активное участие в акциях протеста» в 2020 году (ст. 342 УК), однако позже стало известно, что художника обвиняют в «содействии экстремистской деятельности» (ч. 1 ст. 361-4 УК).
Весной 2023 года ему назначили три года лишения свободы.
Срок Геннадий Дроздов отбывал в шкловской колонии № 17, откуда, по подсчетам правозащитников, вышел на свободу по истечении срока в конце февраля 2025 года. Известно, что зимой 2023 года Геннадия помещали в ШИЗО. В неволе художник перенес два инсульта.