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Экс-глава творческого объединения «Пагоня» вышел на свободу

  • 7.03.2025, 13:58
Экс-глава творческого объединения «Пагоня» вышел на свободу
Геннадий Дроздов

Геннадий Дроздов перенес в тюрьме два инсульта.

Экс-глава творческого объединения «Пагоня» Геннадий Дроздов вышел на свободу

Об этом сообщает «Вясна». В неволе художник перенес два инсульта.

Бывшего руководителя творческого объединения «Пагоня» Геннадия Дроздова задержали в середине августа 2022 года. Суд назначил ему 15 суток ареста, но на свободу он так и не вышел. Было возбуждено уголовное дело за «активное участие в акциях протеста» в 2020 году (ст. 342 УК), однако позже стало известно, что художника обвиняют в «содействии экстремистской деятельности» (ч. 1 ст. 361-4 УК).

Весной 2023 года ему назначили три года лишения свободы.

Срок Геннадий Дроздов отбывал в шкловской колонии № 17, откуда, по подсчетам правозащитников, вышел на свободу по истечении срока в конце февраля 2025 года. Известно, что зимой 2023 года Геннадия помещали в ШИЗО. В неволе художник перенес два инсульта.

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