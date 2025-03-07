Bloomberg: Вэнс стал главным антагонистом в переговорах Трампа с Украиной 7.03.2025, 13:48

Джей Ди Вэнс

Подход Вэнса резко контрастирует з позициями госсекретаря Марко Рубио и других членов команды.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс стал главным антагонистом в отношениях между США и Украиной, в частности о переговорах по соглашению о полезных ископаемых, пишет Bloomberg.

Как пишет издание, европейские чиновники, знакомые с ходом переговоров Украины и США о соглашении по ценным ископаемым, отмечали, что Вэнс часто занимал в этом вопросе более жесткую позицию, чем Трамп.

«Его подход контрастирует с такими фигурами, как госсекретарь Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Уолтц и посланник по Украине Кит Келлогг, которые, как оказалось, занимают более умеренные позиции», - отмечается в статье.

В то же время некоторые европейские чиновники, которые встречались с Вэнсом в частном порядке, описывают его общение как профессиональное и менее откровенно политическое, чем его публичные выступления.

Как отмечает Bloomberg, позиция Вэнса вызывает беспокойство у европейцев с тех пор, как Трамп назначил его своим кандидатом в июле - не в последнюю очередь из-за его заявления в 2022 году о том, что ему «абсолютно все равно, что произойдет с Украиной в том или ином случае».

При этом хотя ранее Трамп заявил, что «слишком рано» говорить о преемнике после окончания его второго срока в 2029 году, должность вице-президента делает Вэнса претендентом на этот пост по умолчанию.

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