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В белорусских кинотеатрах показывают пиратскую версию латвийского мультфильма

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  • 7.03.2025, 14:12
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В белорусских кинотеатрах показывают пиратскую версию латвийского мультфильма

«Поток» просто украли?

В белорусских кинотеатрах показывают латвийский фильм «Поток», который взял множество премий, включая «Оскар» и «Золотой глобус». Производитель и соавтор сценария Матисс Кажа заявил, что мультфильм транслируют нелегально: дистрибьютор запретил показ ленты в Беларуси и России.

«Поток» показывают в нескольких столичных кинотеатрах, иногда по два раза в день. Правда, расписание есть только на ближайшие несколько дней. 

«Фильм — лауреат «Золотого глобуса», теперь и обладатель «Оскара», к тому же он не содержит диалогов и предназначен для семейного просмотра. Думаю, это достаточно весомый аргумент для пиратских показов», — цитирует Кажу Delfi.

Дистрибьюторская компания Charades в официальном заявлении режиссеру фильма Гинту Зилбалодису заверила, что никогда не продавала, не подписывала и не давала какого-либо согласия на коммерческое распространение или показ фильма на фестивалях в Беларуси и России.

В Charades пояснили, что отказ от сотрудничества с любыми организациями в России и Беларуси был согласован с режиссером еще до мировой премьеры фильма в программе «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля в прошлом году. Тогда кинокомпании из России и Беларуси проявляли интерес к прокату «Потока».

«Ни при каких обстоятельствах мы не пойдем против ваших пожеланий. Мы свяжемся с кинотеатрами, которые незаконно демонстрируют фильм в России и Беларуси, и постараемся прекратить эти показы», — подчеркнули в Charades.

«Поток» рассказывает историю кота, чей одинокий образ жизни меняется, когда его дом разрушает сильное наводнение. Чтобы выжить, кот должен научиться преодолевать страх перед водой и ладить с разными животными.

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