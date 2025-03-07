Почти два десятка рыбаков унесло на льдине в Вилейском водохранилище 1 7.03.2025, 14:28

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иллюстративное фото

Их спасали больше часа.

С отколовшихся льдин спасатели сняли 18 рыбаков.

Очевидцы говорят, что лед таял мгновенно, а сильный ветер уносил льдину с большой скоростью. Многие из рыбаков были без спасательных жилетов.

Для помощи людям понадобилось чуть больше часа.

За 6 марта в Беларуси спасли 24 рыбака. Однако есть те, к кому помощь не успела. В Брестской области утонул 1 человек, в Витебской области – 3, в Гомельской области – 2, в Минске – 1 человек.

В ОСВОДе напоминают, что в стране действует запрет выхода на лед, если его толщина составляет менее семи сантиметров.

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