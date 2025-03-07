Индекс тюльпанов: сколько стоят популярные цветы накануне 8 марта

Индекс тюльпанов: сколько стоят популярные цветы накануне 8 марта1
- 7.03.2025, 14:39
Тюльпаны в Беларуси за пять лет подорожали вдвое.
Журналисты «Белсата» узнали, сколько стоят цветы к нынешнему празднику и почему цены так сильно изменились.
Журналисты рассматривали цены на тюльпаны каждый год в одном и том же месте – на Комаровском рынке в Минске.
В этом году в Instagram-аккаунте рынка покупателям накануне 8 марта рассказали, что перед праздником за один цветок просят от 3 до 5 рублей. В конце февраля тюльпан на Комаровке вообще стоил от 4 до 5,5 рублей.
Однако Onliner нашел цветы и за 1 рубль, правда, они маленькие. Обычных размеров – по 3,5–4 рубля за штуку.
А в 2020 году один тюльпан стоил 2–2,5 рубля. Такие же цены были в 2021 году.
В 2022 году на Комаровке говорили, что цены выросли уже до 2–3 рублей. В 2023 году цена, объявленная на Комаровке, также составила 2–3 рубля, а в 2024 году – уже 3–4 рубля.
Похожая динамика и в других городах. В Бресте один из производителей в 2020 году продавал тюльпаны по 1,5 рубля за штуку. Нынешней весной отдать от 3 рублей за тюльпан – это норма.
В Орше в 2020 году вообще можно было найти объявления, где за 7 тюльпанов просили 14 рублей. Сейчас один продают где-то за 3,5 рубля.