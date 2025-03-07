«Как злые духи Донбасса, появляются ниоткуда ночью» 7.03.2025, 14:38

В ГУР показали, как наводят ужас на россиян на Покровском направлении.

Военные Вооруженных сил Украины не прекращают наносить урон врагу по всей линии фронта. На этот раз операторы дронов на Покровском направлении отминусовали немало техники оккупантов и ликвидировали их живую силу.

Кадры результативной работы были обнародованы в Telegram-канале Главного управления разведки. Удачную охоту украинские бойцы проводили в ночное время суток.

«Мастера FPV из группы «Cobalt» на Покровском направлении наводят ужас на российских оккупантов: как злые духи Донбасса, появляются неоткуда ночью, расплавляют вражеский металл, заставляют московитов бросаться врассыпную – спасения не будет», – говорится в сообщении.

На видео можно увидеть прямые попадания дронов по танку, бронемашинам, обычному авто и даже мотоциклу противника. Боевая работа украинских разведчиков направлена на перерезку фронтовой логистики россиян.

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