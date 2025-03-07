Лукашисты требуют от белорусок больше рожать 22 7.03.2025, 15:03

2,840

Чтобы «нынешнее поколение не осталось без пенсий».

Белоруски должны больше рожать, чтобы нынешнее поколение не осталось без пенсии. Об этом на пресс-конференции по случаю Дня женщин заявила председатель провластного Белорусского союза женщин (БСЖ), бывшая начальник главного идеологического управления Администрации Лукашенко (2018-2021) Ольга Шпилевская.

«Демография — это та история, которую надо улучшать, иначе правда некому будет платить нам пенсию. Когда мы с вами выйдем на пенсию, нам некому будет ее платить, некому будет работать», — приводит ее слова издание «Позірк».

По словам Шпилевской, белоруски в среднем выходят замуж в 27 лет и в этом же возрасте рожают первенцев. «А в Минске это вообще 30 лет — это никуда не годится. К этому возрасту нужно иметь уже хотя бы двоих деток», — возмущается она.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com