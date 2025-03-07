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Лукашисты требуют от белорусок больше рожать

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  • 7.03.2025, 15:03
  • 2,840
Лукашисты требуют от белорусок больше рожать

Чтобы «нынешнее поколение не осталось без пенсий».

Белоруски должны больше рожать, чтобы нынешнее поколение не осталось без пенсии. Об этом на пресс-конференции по случаю Дня женщин заявила председатель провластного Белорусского союза женщин (БСЖ), бывшая начальник главного идеологического управления Администрации Лукашенко (2018-2021) Ольга Шпилевская.

«Демография — это та история, которую надо улучшать, иначе правда некому будет платить нам пенсию. Когда мы с вами выйдем на пенсию, нам некому будет ее платить, некому будет работать», — приводит ее слова издание «Позірк».

По словам Шпилевской, белоруски в среднем выходят замуж в 27 лет и в этом же возрасте рожают первенцев. «А в Минске это вообще 30 лет — это никуда не годится. К этому возрасту нужно иметь уже хотя бы двоих деток», — возмущается она.

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