Белый дом готовится ввести запрет на въезд в США для граждан ряда стран 4 7.03.2025, 15:14

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СМИ получили возможный список.

Администрация президента США Дональда Трампа завершает работу над новым запретом на поездки в Соединенные Штаты для граждан определенных стран, сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники. Отмечается, что в этот раз ограничения будут более широкими по сравнению с теми, что были введены во время первого президентского срока Трампа.

По данным собеседников газеты, предлагается составить «красный» список стран, гражданам которых запретят въезд в США. Сейчас в этот список включены в основном те же страны, что и в прошлый раз. Речь идет о Кубе, Иране, Ливии, Северной Корее, Сомали, Судане, Сирии, Венесуэле и Йемене. Как рассказал источник NYT, предлагается включить в эту группу также Афганистан. Ранее агентство Reuters писало, что уже на следующей неделе может вступить в силу запрет на въезд в страну для граждан Пакистана и Афганистана.

Также предлагается составить «оранжевый» список стран – на этих граждан будут распространяться ограничения на въезд, но не полный запрет. Например, им могут выдавать только определенные типы виз, срок действия которых будет сокращен.

Странам из «желтого» списка власти США предоставят 60 дней для устранения некоторых выявленных недостатков – это может быть, например, отказ предоставить США информацию о въезжающих путешественниках или продажа гражданства людям из государств, на которые распространяется запрет на въезд. Если эти недостатки не будут устранены, страны будут включены в «красный» или «оранжевый» список.

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