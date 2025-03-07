Роберт Левандовский: Я католик, и вера мне помогла 7.03.2025, 15:21

Роберт Левандовский

Известный футболист рассказал о своем духовном опыте.

Роберт Левандовский - не только выдающийся спортсмен, но и человек, который неоднократно подчеркивал важность духовных ценностей в своей жизни, пишет Onet.

Капитан сборной Польши и игрок «Барселоны» вдохновляет миллионы болельщиков не только футбольными навыками, но и своим подходом к повседневным задачам.

Он не скрывает, что ключевую роль в его жизни играет не только тяжелая работа, но и духовность.

Роберт Левандовский о Яне Павле II

В беседе с испанской ежедневной газетой «La Vanguardia» Левандовский признал, что характер Иоанна Павла II имел для него большое значение.

«Я всегда буду помнить его как человека, который пытался сделать мир лучше», – сказал футболист. Однако это не единственный момент, когда он обращался к темам веры и моральных ценностей.

В 2012 году он стал лицом акции «Мне не стыдно за веру в Христа». В ней он рассказал немного больше об отношении к вере.

«Я католик, и мне не стыдно за Иисуса или свою веру. Я знаю, что Господь все время следит за мной. Что касается веры, то известно, что иногда не только в жизни, но и в мире все происходит очень быстро, иногда мы забываем о своих ценностях и о том, что на самом деле для нас наиболее важно», – пояснил футболист.

В подкасте Кубы Воеводского и Петра Кендзерского он признался, в какой момент жизнь вера ему больше всего помогла.

«Она помогает и помогла, когда я потерял отца. Тогда эта точка зрения на небо была как бы сильнее. Эта поддержка часто сопровождает меня с этих сторон», - рассказал футболист.

Роберт Левандовский потерял отца, когда он был еще несовершеннолетним.

В 2014 году Левандовский встретился с папой Франциском в Ватикане. В беседе со «Спортивным обозрением» он вспоминал, что это был не первый его визит в Апостольскую столицу.

«Я воспринимал это немного по-другому, потому что с папой я виделся уже второй раз. Год назад, после брака с Аней, мы были вместе на частной аудиенции, и тогда это был очень важный опыт», – говорил спортсмен. Во время встречи футболист вручил святому отцу майку мюнхенской Баварии, а после короткого разговора вернулся в Германию.

Левандовский никогда не скрывал, что ценности, которые он исповедует, играют жизненно важную роль в его карьере и повседневной жизни. В своих высказываниях он подчеркивает важность уважения, смирения и ответственности, которые помогают ему не только на игровом поле, но и за его пределами.

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