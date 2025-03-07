Февраль в Беларуси стал особенным 7.03.2025, 15:25

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Такого не было уже четыре года.

Впервые за последние четыре года февраль оказался холоднее нормы, свидетельствует проведенный «Позіркам» анализ отчета Белгидромета за прошедший месяц.

Средняя температура составила 4,5 градуса мороза, что на 1 градус ниже нормы. Февраль 2024 года был теплее нормы на 5,2 градуса (+1,7 против -3,5) и занял второе место в ряду метеонаблюдений после 1945 года.

В феврале 2023 года средняя температура превысила норму на 2,1 градуса (-1,4), 2022-го — на 3,8 (+0,3).

Температура февраля 2021 года была на 2,2 градуса ниже нормы, которая тогда составляла -4.3 градуса (-6,5).

Самой холодной декадой февраля 2025 года была вторая — в среднем 7 градусов мороза при норме -3,7.

Самая холодная ночь — 17 февраля в районе метеостанции «Полесская» (-22 градуса).

За месяц выпало менее трети нормы осадков (32%, 12 мм, или 12 л в пересчете на воду на квадратный метр территории). По сухости прошедший февраль занял третье место после 1945 года. На первом — февраль 1972 года (8 мм).

В Лиде, Борисове, Марьиной Горке и Мстиславле обновлены исторические месячные минимумы суммы осадков, отмечает Белгидромет.

Самой сухой в стране была третья декада февраля — 1 мм осадков при норме 12 мм.

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