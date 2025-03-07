Генерал Келлог: Трамп обещал завершить войну за 24 часа, но не сказал, в какой день 5 7.03.2025, 15:33

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Спецпосланник США заявил о «важности диалога между Вашингтоном и Москвой».

Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог заявил, что, говоря о возможности завершения российско-украинской войны за 24 часа, Вашингтон не определял конкретную дату, когда это может произойти.

Он высказал это мнение в ходе дискуссии на мероприятии в Совете по международным отношениям (Council on Foreign Relations, CFR).

«Помните, президент [Дональд Трамп] сказал, что собирается закончить войну за 24 часа? Мы не сказали, в какой день», – сказал Келлог, добавив, что диалог между Москвой и Вашингтоном «очень важен» для того, чтобы дойти до такого результата.

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