В Трудовой кодекс Беларуси собираются ввести очередные изменения 7.03.2025, 15:38

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Среди прочего они касаются выплаты зарплат.

В Беларуси могут внести очередные корректировки в Трудовой кодекс. Среди прочего они касаются выплаты зарплат, пишет «Зеркало».

Возможное новшество по зарплатам

«В отдельных случаях факты задержки выплаты зарплаты еще имеют место», — отмечают в Минтруда. Чтобы снизить их число, чиновники хотят увеличить размер сумм на выплату зарплат, которые удерживаются с нанимателей в бесспорном порядке. Проще говоря, списывают средства со счета работодателя без его согласия. Для этого чиновники занимаются подготовкой специального законопроекта, сообщают в Минтруда.

Также этим документом хотят ввести дополнительную защиту для тех, кто выполняет работу по гражданско-правовому договору. Проще говоря, по договору подряда.

«В настоящее время в случае невыплаты заказчиком вознаграждения гражданину за выполненную работу он может защитить свои права только в суде», — уточняют в Минтруда.

В ведомстве уточняют, что законопроектом предлагают применять в таких случаях следующий алгоритм: департамент госинспекции труда потребует от заказчика выплаты денег работнику, а если он откажется, то к решению вопроса подключат органы принудительного исполнения.

Что еще хотят изменить

Ранее глава Минтруда Наталия Павлюченко анонсировала, что власти хотят ввести из другие новшества в Трудовой кодекс.

«Развитие новых форм дистанционной занятости, совершенствование контрактной формы найма. Ну и, конечно, это четкое разграничение между трудовыми и гражданско-правовыми отношениями. Еще ряд новаций для семей, воспитывающих детей», — рассказывала Наталия Павлюченко. Проект документа с изменениями Минтруда планирует передать правительству в ноябре.

«Палаточник» Александр Конопацкий анонсировал, что в Трудовой кодекс также хотят внести изменения, которые касаются семей с детьми. Но он не стал рассказывать подробности.

Ранее стало известно, что в этом году власти планируют ввести еще одно изменение: отказаться от продления контрактов, а заключать новый, когда истекает срок действия предыдущего. Предполагается, что это позволит усовершенствовать контрактную форму найма и мотивировать работников «к длительным трудовым отношениям».

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