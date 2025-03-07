В Кремле занервничали из-за решения ЕС помочь Украине 2 7.03.2025, 15:45

1,740

Песков заявил о «милитаризации Европы».

Москва ответила угрозами европейским странам, лидеры которых анонсировали планы по оказанию помощи Украине, фактически лишившейся поддержки США. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет УНИАН.

«Конфронтационная риторика (европейских стран – УНИАН) диссонирует с процессом поиска путей урегулирования в Украине», — заявил Песков.

Также представитель Кремля сказал, что Москва «отреагирует» на желание европейских стран помочь Украине и усилить собственную оборону.

«РФ может быть вынуждена принимать ответные меры на милитаризацию ЕС», — процитировали Пескова журналисты.

Также он отметил, что европейские ядерные арсеналы «должны учитываться» во время обсуждения контроля над вооружениями.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com