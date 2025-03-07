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Белорусский футболист рассказал, как над ним подшучивают поляки

  • 7.03.2025, 15:51
Белорусский футболист рассказал, как над ним подшучивают поляки
иллюстративное фото

Глеба Кучко часто называют «Глебом» или «Шкуриным».

19-летний белорусский полузащитник плоцкой «Вислы» (Польша, Д2) Глеб Кучко рассказал о том, как партнеры реагируют на его национальность, пишет bel.football.

– В Польше играет много белорусских футболистов. Может, кто-то из них помогал адаптироваться в стране на первых порах?

– У нас достаточно большая разница в возрасте. Да и я с ними не пересекался, хоть и слежу за выступлением белорусов в Польше. Лично ни с кем из них не общался, так что все сам.

Стал ли я своим в Польше? В команде много ребят из разных стран, но меня всегда видят ближе к полякам, так как говорю на их языке.

А так, все знают, что я из Беларуси – к слову, бывают приколы из-за этого. Например, называют меня Александр Глеб или Женя Шикавка. Бью штрафной на тренировке, а ребята кричат: «О, Шкурин бьет!». В команде с общением у меня все в порядке, со всеми футболистами отличные взаимоотношения.

– И часто становишься героем подобных приколов?

– Бывает! Особенно старшие любят пошутить.

Наш капитан Лукаш Секульский в свое время поиграл в России за «СКА-Хабаровск», часто общается со мной по-русски.

Босниец Боян Настич поддерживает со мной контакт, он раньше выступал в БАТЭ и любит поговорить о белорусском футболе.

А основные приколы бывают на тему актуальных новостей из Беларуси. Вот на днях ребята увидели, что в Минске достроили Национальный стадион. Прикалывались, что у нас построили вторую арену. Говорят, когда ты на ней сыграешь?

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