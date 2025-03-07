Белорусский футболист рассказал, как над ним подшучивают поляки
- 7.03.2025, 15:51
Глеба Кучко часто называют «Глебом» или «Шкуриным».
19-летний белорусский полузащитник плоцкой «Вислы» (Польша, Д2) Глеб Кучко рассказал о том, как партнеры реагируют на его национальность, пишет bel.football.
– В Польше играет много белорусских футболистов. Может, кто-то из них помогал адаптироваться в стране на первых порах?
– У нас достаточно большая разница в возрасте. Да и я с ними не пересекался, хоть и слежу за выступлением белорусов в Польше. Лично ни с кем из них не общался, так что все сам.
Стал ли я своим в Польше? В команде много ребят из разных стран, но меня всегда видят ближе к полякам, так как говорю на их языке.
А так, все знают, что я из Беларуси – к слову, бывают приколы из-за этого. Например, называют меня Александр Глеб или Женя Шикавка. Бью штрафной на тренировке, а ребята кричат: «О, Шкурин бьет!». В команде с общением у меня все в порядке, со всеми футболистами отличные взаимоотношения.
– И часто становишься героем подобных приколов?
– Бывает! Особенно старшие любят пошутить.
Наш капитан Лукаш Секульский в свое время поиграл в России за «СКА-Хабаровск», часто общается со мной по-русски.
Босниец Боян Настич поддерживает со мной контакт, он раньше выступал в БАТЭ и любит поговорить о белорусском футболе.
А основные приколы бывают на тему актуальных новостей из Беларуси. Вот на днях ребята увидели, что в Минске достроили Национальный стадион. Прикалывались, что у нас построили вторую арену. Говорят, когда ты на ней сыграешь?