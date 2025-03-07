Трамп однажды уже заключал сделку по редкоземельным металлам 7.03.2025, 15:57

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А потом ударил ножом в спину своего союзника.

Борьба за доступ к редкоземельным металлам не нова для Дональда Трампа. Он провел аналогичную битву в 2017 году, когда договорился о сделке с Афганистаном. Теперь он повторяет свои шаги, пишет Interia.

- Трамп уже однажды вонзил нож в спину союзнику, - говорит доктор Кароль Вильчиньски из Ягеллонского Центра миграционных исследований. Повторится ли история с Украиной?

Владимир Зеленский заявил, что Украина готова сесть за стол переговоров и подписать с США соглашения по добыче полезных ископаемых. Декларация была реакцией на решение Дональда Трампа прекратить военную помощь Украине.

Это не первый случай, когда Трамп хочет добиться подписания такого соглашения. Аналогичная ситуация произошла в 2017 году и с Республикой Афганистан. Охваченная войной страна во многом зависела от помощи Соединенных Штатов. По настоянию Трампа тогдашний президент Афганистана Ашраф Гани согласился подписать соглашение с США о добыче редкоземельных металлов. Через год Трамп начал переговоры с талибами и, наконец, в 2020 году заключил с ними «сделку». Афганистан находится под контролем талибов.

Об опасном сходстве этих двух ситуаций предупреждает доктор Кароль Вильчиньски из Ягеллонского Центра миграционных исследований.

- Афганистан в обществе воспринимался в США как совершенно ненужный Соединенным Штатам. Трампу было намного проще оставить его на произвол судьбы, не встречая должным образом никакой критики. Каждое его действие принималось довольно позитивно, никто не рассчитывал на то, что он закончит войну, что Америка не будет тратить деньги на операцию, которая ей ничего не дает. Даже некоторые демократы хвалили его действия, - говорит Вильчински.

Он подчеркивает, что в контексте Украины такого очевидного взгляда нет, американцы оценивают свое участие в конфликте с Россией гораздо более позитивно.

Эксперт также отмечает существенную разницу между двумя погрязшими в войне государствами.

«Афганистан в 2017 году был гораздо более зависимым от американской военной помощи, чем сейчас Украина», - говорит Вильчински.

Он подсчитал, что поддержка Америки составляет около 20 процентов, Украина сама производит более половины того, что использует на войне. 25 процентов - это помощь со стороны Европейского Союза, а остальные несколько процентов - от других союзников, таких как Великобритания, Аргентина, Турция или Япония.

Важны только интересы Трампа и Путина

«Сделка» с Путиным, говоря языком Трампа, вероятно, началась еще до того, как он стал президентом», - отмечает доктор Вильчинский.

С ноября велись неофициальные переговоры, в конце января были объявлены первые попытки контакта с Путиным, позже был долгий телефонный разговор.

- Это происходило за пределами Украины, она была исключена так же, как несколько лет назад правительство Республики Афганистан было исключено из переговоров. В обоих этих случаях речь идет только об интересах Путина и Трампа, ничто другое не имеет значения, - подчеркивает эксперт.

Вильчинский признает, что карты находятся в руках у европейских стран.

«Самый мрачный сценарий заключается в том, что все союзники отворачиваются и оставляют Украину на произвол Путина. Тогда ей придется капитулировать, потому что она не сможет защитить себя, но это маловероятный сценарий. В игре ведь есть еще Турция, которая имеет мощную армию и не позволит расширять влияние России. Это не в ее интересах и, безусловно, Турция сделает многое, чтобы Украина теперь не осталась одна. Однако следует помнить, что Трамп уже однажды вонзил нож в спину своему союзнику. И быть очень осторожным с его обещаниями и соглашениями», - анализирует эксперт.

Эксперт подчеркивает, что у Афганистана не было союзников, поэтому там этот самый черный сценарий сбылся.

- Афганистан остался один между Пакистаном и Ираном, которые имели в своих интересах свержение тогдашнего правительства. Точно так же КНР, которая вошла в Кабул с деловым предложением до того, как осела пыль американских самолетов. Путин имел контакты с талибами в основном через своего союзника, которым является именно Иран, - говорит доктор Вильчински.

Подписание договора о минералах

Зеленский на платформе X во вторник, после того как Америка прекратила военную помощь Украине, сообщил, что «Украина готова сесть за стол переговоров как можно скорее, чтобы приблизить прочный мир».

Он добавил: «Моя команда и я готовы работать под сильным руководством президента Трампа для достижения прочного мира». Украинский президент также выразил готовность подписать с США соглашение по добыче полезных ископаемых «в любое время и в любом удобном формате».

«Даже если Зеленский подпишет соглашение о минералах с Трампом, оно не будет служить Украине и не означает автоматического возобновления военной поддержки со стороны США», - считает доктор Вильчински.

Он отмечает, что подписание соглашения, однако, может помочь нормализовать отношения европейских стран с США. «Зеленский, вероятно, должен смириться перед королем Дональдом, чтобы Трамп не обиделся на Европу за поддержку Украины. И мы знаем, что он мог бы это сделать, и для Европы это не было бы позитивным развитием событий. Мне кажется, что со стороны Великобритании или Германии это условие, чтобы Зеленский поладил с Трампом», - анализирует собеседник Interia.

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