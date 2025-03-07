«Тюльпановая лихорадка» в Минске 7.03.2025, 16:06

Какие цены накануне 8 марта.

Накануне 8 марта в Минске настоящая «тюльпановая лихорадка». На днях в столице заработало более 180 торговых точек, на которых разрешено продавать цветы. Кроме того, цветы продаются не только в специализированных магазинах, но и в продуктовых и гипермаркетах, на рынках, пишет «Салiдарнасць».

Торговать цветами на городских площадках могут только физлица, которые вырастили цветы собственными силами в теплицах на своих приусадебных участках, или предприятия, занимающиеся производством цветочной продукции.

Больше всего разрешений на торговлю цветами в Минске накануне 8 марта получили предприниматели из Брестской области, выращивающие тюльпаны.

Цены на эти цветы физические лица могут устанавливать самостоятельно, но «задирать» их не получится, городские власти предупредили, что чтобы избежать необоснованного роста цен накануне праздника Мингорисполком и МАРТ будут за этим следить.

Цены на тюльпаны стартуют от 3-х рублей и выше.

В продаже есть и другие цветы: примулы и гвоздика в горшочках по 20 рублей, мимоза – 25 рублей веточка.

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