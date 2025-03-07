В КНДР начались проблемы с призывом в армию 1 7.03.2025, 16:09

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Из-за отправки солдат в РФ.

Северная Корея столкнулась с проблемами при призыве юношей на военную службу, что стало следствием новостей об отправке военных из КНДР на войну с Украиной, пишет японское издание Rimjin-Gang. Информацию журналисты получили от источников внутри Северной Кореи, которые общались с помощью контрабандных мобильных телефонов, подключенных к китайской сети сотовой связи, пишет «Агентство».

Власти КНДР публично пока не признали отправку военных в Россию, однако информация о реальном положении дел начала распространяться внутри страны, пишет Rimjin-Gang. «Все знают, что наши военные сейчас отправляются в Россию, даже если мы не знаем, сколько там жертв», — сказал журналистам неназванный житель города Хесан, расположенного у границы с Китаем.

️Военный призыв в КНДР должен начаться только в апреле, однако школы и военкоматы уже работают «в режиме чрезвычайной ситуации», рассказал источник издания. Богатые семьи платят врачам, чтобы получить справки о гепатите или туберкулезе, а бедные прячут детей. Многие родители хотят отсрочить призыв их детей по крайней мере на год или два, сообщает издание.

️«Ученики все чаще не являются на медосмотры или собеседования. Я слышал, что семь учеников из соседней школы исчезли», — рассказал один из собеседников издания. По его словам, власти наказывают родителей — их исключают из Трудовой партии Кореи или увольняют. Чтобы ловить призывников, представители властей стали даже ходить по домам, утверждает Rimjin-Gang.

Кроме того, отменяются отдельные призывные мероприятия, продолжает издание. Одно из них — церемония подачи школьниками прошения о службе — не состоялось в городе Хесан. Такое мероприятие, как отмечает издание, проходит каждый год в разных городах страны и призвано показать молодых патриотов, добровольно идущих на службу.

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