«Это не Москва»: в Болгарии посла России выгнали с выставки 4 7.03.2025, 16:25

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Элеонорa Митрофановa

Элеонору Митрофанову назвали «убийцей».

Послу России в Болгарии Элеоноре Митрофановой пришлось покинуть выставку в Национальной галерее «Квадрат 500» после того, как несколько посетителей начали скандировать «Это не Москва». Об этом сообщает болгарская служба «Радио Свобода».

Инцидент произошел вечером 6 марта во время открытия выставки Guerrilla Girls. На видео, опубликованном изданием, видно, как одна из посетительниц обращается к дипломату и говорит: «Это не Москва. Это Европа».

После этого Митрофанова перемещается в другой зал, девушка продолжает идти за ней. К ней присоединяются несколько других посетителей, которые начинают скандировать «Это не Москва», после чего посол покинула выставку. Болгарская служба Радио Свобода сообщает, что девушка также называла ее «убийцей».

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