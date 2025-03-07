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Накануне 8 Марта в Минске — 9-балльные пробки

  • 7.03.2025, 16:45
  • 1,368
Накануне 8 Марта в Минске — 9-балльные пробки

Все поехали за тюльпанами?

К 16:00 пятницы, 7 марта, Минск встал в 9-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные приложения «Яндекс Карты», пишет officelife.

Самая сложная ситуация оказалась в центре города. Например, в районе площади Победы или возле автовокзала «Центральный».

Кроме того, 9-балльные пробки наблюдаются при съездах на кольцевую.

Напомним, мост между столичной ул. Московской и пр-том Независимости закрыли на ремонт еще 8 февраля. Из-за этого в часы пик в центре города и так образуются пробки.

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