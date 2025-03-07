Республиканцы требуют от Трампа немедленно возобновить военную помощь Украине 6 7.03.2025, 16:57

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Решение Трампа играет на руку Путину.

Сенаторы-республиканцы призывают президента США Дональда Трампа отменить решение о приостановке военной и разведывательной помощи Украине. Они предупреждают, что длительная пауза будет иметь серьезные пагубные последствия для боевых возможностей Украины, что подорвет ее влияние на переговорах с Россией, пишет The Hill.

Отмечается, что республиканцы требуют немедленно возобновить обмен разведданными.

Сенатор-республиканец Том Тиллис предупредил, что приостановка помощи США Украине «может быть полезна Путину».

«Я знаю, что людям в Украине тяжело, я был там всего две недели назад», - заявил он.

Тиллис добавил, что у Украины достаточно оружия и боеприпасов, чтобы удерживать линию фронта на данный момент, но выразил надежду, что приостановка военной помощи не продлится долго: «Я надеюсь и молюсь, чтобы она была недолгой… Я думаю, так и будет».

Председатель Комитета по ассигнованиям Сената, республиканка Сьюзан Коллинз также заявила, что выступает против прекращения военной помощи.

«Я не думаю, что мы должны приостанавливать наши усилия. Это украинцы проливают кровь», - сказала она, назвав текущий момент «критическим временем для Украины».

Лидер большинства в Сенате, республиканец Джон Тьюн выразил уверенность, что приостановка военной помощи Украине будет временной.

«Это пауза, что важно, а не остановка. Я думаю, что это часть переговоров. И я надеюсь, что в конце концов мы посадим людей за стол переговоров и сможем договориться о соглашении, которое принесет мирное разрешение этому трехлетнему конфликту, и, как мы надеемся, будет уважать суверенитет украинского народа», - сказал он.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что он был встревожен объявленной Трампом паузой в обмене разведданными с Украиной:

«Я очень обеспокоен этим в долгосрочной перспективе… Это дает Украине преимущество. Надеюсь, все это прояснится довольно скоро».

Сенатор-республиканец Джон Корнин подтвердил, что предоставляемые Украине разведданные «были необходимы для того, чтобы украинцы могли продолжать борьбу»: «Я надеюсь, что пауза будет снята».

Сенатор-республиканец Майк Раундс заявил, что не поддерживает решение прекратить обмен разведданными и надеется, что приостановка военной помощи Украине будет лишь временной.

«Я надеюсь, что мы в конечном итоге придем к более долгосрочному соглашению - предоставлению военных ресурсов в рамках долгосрочного соглашения», - отметил он.

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