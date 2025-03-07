Как Лукашенко заискивал перед военным преступником из Мьянмы 6 7.03.2025, 17:17

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Режимы двух стран находятся под западными санкциями.

7 марта правитель Беларуси принял во Дворце Независимости делегацию во главе с руководителем военной хунты Мьянмы Мин Аун Хлайном. Александр Лукашенко очень старался ему понравиться. Режимы двух стран находятся под западными санкциями, пишет «Салiдарнасць».

Мин Аун Хлайн прибыл в Минск, после встречи в Москве с Владимиром Путиным: глава хунты Мьянмы назвал его «королем».

Льстил Мин Аун Хлайн и правителю Беларуси, но и Александр Лукашенко от него не отставал. Правитель Беларуси заявил главе нищей страны:

– Я думаю, мы будем полезны вам. Поэтому я предлагаю вам серьезно изучить Беларусь в плане направлений и развития нашей страны – промышленность, сельское хозяйство, логистику. Если вы что-то увидите полезное для вас, знайте, что мы всегда с вами и готовы реализовать ваши интересы.

А получив Орден Союза Мьянмы I степени, Лукашенко поцеловал его и отметил:

– Это аванс, я понимаю. Буду делать все, чтобы оправдать его.

На что рассчитывает правитель Беларуси, непонятно. Как сообщает его пресс-служба, на переговорах стороны «договорились разработать конкретный план развития сотрудничества». Выходит, на данный момент между двумя государствами нет ни сотрудничества, ни даже плана о его налаживании.

Военные во главе с Мин Аун Хлайном пришли к власти в Мьянме в результате переворота 1 февраля 2021 года, свергнув избранное правительство.

Формально Мин Аун Хлайн является премьер-министром и председателем Государственного административного совета. Он находится под санкциями стран Евросоюза за причастность к грубым нарушениям прав человека: военные убивали мирных жителей и безоружных участников протестов.

Интересно, что в Минске глава хунты поздравил Лукашенко с «победой» на «выборах», а тот в ответ заявил о готовности направить наблюдателей на «выборы» в Мьянме.

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