В Минске общественный транспорт опаздывает почти на 40 минут 7.03.2025, 17:30

Из-за пробок.

Из-за пробок на некоторых улицах Минска наблюдаются значительные задержки в движении общественного транспорта, предупредил «Минсктранс».

Движение на улице Монтажников отстает на 30 минут, на улице Ванеева и Партизанском проспекте — на 36 минут. На улицах Немига и Толстого задержка составляет до 42 минут, а на Долгиновском тракте — до 30 минут.

«С 16.19 на ДС Уручье-2 по техническим причинам произошла остановка движения электробусов маршрута № 64», — сообщили в «Минсктрансе».

Пассажирам посоветовали учитывать возможные задержки при планировании поездок.

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