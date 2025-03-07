закрыть
7 марта 2025, пятница, 18:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Минске общественный транспорт опаздывает почти на 40 минут

  • 7.03.2025, 17:30
В Минске общественный транспорт опаздывает почти на 40 минут

Из-за пробок.

Из-за пробок на некоторых улицах Минска наблюдаются значительные задержки в движении общественного транспорта, предупредил «Минсктранс».

Движение на улице Монтажников отстает на 30 минут, на улице Ванеева и Партизанском проспекте — на 36 минут. На улицах Немига и Толстого задержка составляет до 42 минут, а на Долгиновском тракте — до 30 минут.

«С 16.19 на ДС Уручье-2 по техническим причинам произошла остановка движения электробусов маршрута № 64», — сообщили в «Минсктрансе».

Пассажирам посоветовали учитывать возможные задержки при планировании поездок.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Женский приговор
Женский приговор Ирина Халип
Путь к миру — демонтаж диктатур
Путь к миру — демонтаж диктатур Андрей Санников
В итоге американцы прозрели
В итоге американцы прозрели Константин Сонин
Визит Зеленского закончился победой Украины
Визит Зеленского закончился победой Украины Юрий Фельштинский