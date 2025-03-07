В Минске общественный транспорт опаздывает почти на 40 минут
- 7.03.2025, 17:30
Из-за пробок.
Из-за пробок на некоторых улицах Минска наблюдаются значительные задержки в движении общественного транспорта, предупредил «Минсктранс».
Движение на улице Монтажников отстает на 30 минут, на улице Ванеева и Партизанском проспекте — на 36 минут. На улицах Немига и Толстого задержка составляет до 42 минут, а на Долгиновском тракте — до 30 минут.
«С 16.19 на ДС Уручье-2 по техническим причинам произошла остановка движения электробусов маршрута № 64», — сообщили в «Минсктрансе».
Пассажирам посоветовали учитывать возможные задержки при планировании поездок.