Алла Пугачева жестко ответила российской журналистке 3 7.03.2025, 17:45

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Алла Пугачева

Видеофакт.

Эстрадная певица Алла Пугачева, уехавшая из России после начала войны против Украины, резко ответила российской журналистке, которая докучала ей провокационными вопросами.

Так, например, журналистка хотела узнать, собирается ли 75-летняя исполнительница возвращаться в РФ.

Инцидент произошел в городе Лимасол, Кипр. Журналистка неожиданно подошла к артистке и обратилась к ней с рядом вопросов, среди которых: «Вы планируете возвращаться в Россию?», «Вам нравится в Лимасоле?», «Почему вы уехали из России?»

Алла Пугачева лишь отметила, что ей действительно пришелся по душе Кипр. А вот на другие обращения журналистки исполнительница ответила: «Вы тупые и наглые. Я патриотка, а ты – нахалка».

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